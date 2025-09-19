Cofrentes inicia otra recarga de combustible con una inversión de 27 millones y contrata a 1.200 trabajadores

En pleno debate sobre el futuro de la energía nuclear en Españay a cinco años de la parada qur propone el Gobierno para la central de Cofrentes , esta instalación controlada por Iberdrola ha iniciado su recarga 25ª de combustible como un hito clave "que refuerza el compromiso de la instalación con la seguridad operativa y la actualización tecnológica de sus sistemas", aseguran fuentes de la compañía eléctrica . En esta parada se incorporan a la instalación más de 1.200 trabajadores adicionales a los habituales, de más de 100 empresas especializadas.

Esta recarga va a conllevar una inversión de 27 millones de euros y durante los 37 días que está previsto que dure la misma se realizarán, entre otras actividades, la renovación de los elementos combustibles, la ejecución de pruebas requeridas por las especificaciones técnicas de funcionamiento y la revisión de instalaciones, equipos y componentes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la planta en el siguiente ciclo de operación.

Mantenimiento preventivo

Según Iberdrola, la actividad principal será la sustitución de aproximadamente un tercio de los elementos combustibles del núcleo. Paralelamente, se llevarán a cabo más de 10.000 órdenes de trabajo, centradas mayoritariamente en tareas de mantenimiento preventivo, así como 26 modificaciones de diseño orientadas a la mejora de la instalación. Estas actuaciones consolidan el compromiso de Cofrentes con la innovación tecnológica y la fiabilidad de sus sistemas.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra la modernización de protecciones eléctricas de transformadores de potencia y generadores, diésel, la inspección de la turbina y del generador eléctrico principal, la sustitución de barras de control, la revisión general de uno de los generadores diésel, la sustitución de interruptores de 125 Vcc y la actualización de bombas de sistemas de seguridad.

Planificación

La parada ha sido planificada con meses de antelación, involucrando a todas las unidades organizativas de la planta. Este enfoque multidisciplinar garantiza la ejecución segura y eficiente de todas las actividades previstas, priorizando la seguridad de las personas. La central nuclear de Cofrentes tiene los mejores ratios de la industria en seguridad laboral, gracias al robusto sistema de prevención integrado de Iberdrola.

La planta de Cofrentes produjo 7.916 GWh de energía libre de emisiones, equivalente al consumo de más de dos millones de hogares, evitando la emisión de tres millones de toneladas de CO₂. Esta producción representa el 52% de la generación eléctrica de la C. Valenciana y el 3% del total nacional. Además de su papel energético, la central es uno de los principales motores socioeconómicos del entorno, donde genera más de 700 empleos directos, 1.000 indirectos y otros 1.200 durante los periodos de recarga.

Explotación

Según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), la planta se encuentra en condiciones técnicas para continuar operando más allá de noviembre de 2030, fecha de vencimiento de la actual autorización de explotación. Iberdrola pide prolongar cuatro años más la vida útil de la central nuclear de Cofrentes