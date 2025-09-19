El Consell ve "a punto" la oferta pública para reforzar las ITV tras un verano sin colapso

La incorporación de personal fijo a las estaciones de la ITV valenciana lleva más de un año encima de la mesa sin, todavía, concretarse. Desde que a mediados de mayo de 2024 la entonces consellera de Industria, Nuria Montes, anunciara la intención de incorporar 90 trabajadores fijos al servicio, este refuerzo de empleados -necesario ante la falta de personal que, por motivos como las jubilaciones o el fin de los contratos temporales derivados de la reversión, se ha venido padeciendo- no se ha completado. Un proceso que ahora, tras el paso de un verano en el que la agilidad de los trámites se ralentiza, parece por fin acercarse.

Un procedimiento "a punto"

Según explican fuentes de la Administración, la Oferta Pública de Empleo (OPE) -el mecanismo por el que se tienen que hacer estas incorporaciones al ser para una sociedad pública como Sitval- ya está "a punto". Desde hace semanas, fuentes conocedoras de la situación aventuraban que, una vez superados todos los trámites burocráticos, ya solo faltaba que se publicara la apertura del procedimiento en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para añadir a más de 100 empleados al servicio, un paso que aún no se ha dado y que este miércoles desde la Administración no se atrevían a avanzar si de daría antes de final de mes. Una fecha que también tiene su relevancia.

Porque el día 28 de este mes será, además, cuando está previsto que se acaben los últimos de los 119 contratos de refuerzo temporal impulsados por el Consell para dar apoyo durante un periodo estival en el que la actividad se incrementa un 30 % y en el que el personal de los más de 20 centros repartidos por la Comunitat se va de vacaciones. Estas contrataciones, cuya aportación se ha venido notando desde el 1 de julio, han sido claves para que este verano no se hayan producido los problemas de colapso generalizado que hubo el ejercicio pasado y que dejaron estaciones sin citas durante meses y a usuarios teniendo que ir a otras autonomías para poder superar su ITV.

"Balance bueno"

Ante estos menores problemas, desde la Conselleria se asegura que el "balance es bueno". No en vano, con excepción de algunos "casos puntuales" en algunas estaciones -de Valencia especialmente- que han visto como en algunos momentos sus turnos disponibles se reducían al mínimo, el gran problema de colapso ha sido el que ha golpeado a las tres estaciones -Vila-real, Vinaròs y Castelló- ubicadas en la provincia castellonense. Un problema que como explican desde Industria bebe tanto del "problema de personal" que hay en las distintas estaciones como del hecho de que "se atiende mucho sin cita previa", complicando con ello la posibilidad de tener citas disponibles. Para contrarrestar este hecho, desde el área que dirige Marián Cano avanzan -aunque sin detallar acciones concretas- que se "van a implementar próximamente medidas para mejorar".