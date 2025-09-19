Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruz del Mérito Militar al exdirector general de Feria Valencia, Jorge Fombellida, por su apoyo tras la dana

Fombellida, durante el acto de condecoración.

Fombellida, durante el acto de condecoración. / Levante-EMV

L-EMV

València

Jorge Fombellida, exdirector general de la Feria Valencia entre 2023 y este año, ha recibido esta mañana en el Cuartel General del Ejército de Tierra la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco que le ha otorgado el Ministerio de Defensa por su "papel" como director del ente ferial durante la Operación ‘DANA 2024’. "Su apoyo a las unidades allí desplegadas fue constante e indispensable; facilitó el alojamiento en sus pabellones y el mantenimiento de los mismos desde el primer día hasta el final de la misión, poniendo a su disposición la totalidad del recinto ferial así como el personal necesario para su mantenimiento", destaca en su texto el Ministerio de Defensa.

Este distintivo -cuyo acto de imposición ha estado presidido esta mañana por la ministra de Defensa, Margarita Robles- se concede por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa.

