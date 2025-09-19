Lafuente baraja presentar su candidatura a presidir la CEV la próxima semana

Guerra abierta por la presidencia de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). El líder de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, ha decidido dar un paso al frente y se propone presentar su candidatura para competir por el cargo contra el actual máximo dirigente, Salvador Navarro, la próxima semana, según ha confirmado a este diario. La junta directiva de la CEV se reunió ayer en Castellón y fue informada del inicio del proceso electoral, que Navarro ha adelando dos meses, es decir de enero de 2026 al 6 de noviembre de este año.

La reunión fue de guante blanco, dado que en la misma no se produjo ningún pronunciamiento al respecto. Navarro, que la semana pasada ya dejó claro que optaría a un tercer mandato, con el que completaría 18 años al frente de la organización -seis como provincial y doce como autonómica-, no reiteró sus intenciones en el encuentro empresarial y Lafuente, en consecuencia, guardó silencio. No obstante, tiene decidido liderar el malestar que ha detectado entre asociaciones y federaciones de los ámbitos provinciales y sectoriales, muchas de las cuales le han transmitido la necesidad de cambiar el liderazgo en la CEV.

Liderazgo

Lafuente insiste en que no es el promotor de esta reacción, sino el "promovido" en un movimiento que se inició el pasado verano por parte de dirigentes con diferentes quejas sobre el liderazgo de Navarro, desde las de tipo personal a las que se originan en la percepción de organizaciones que se han sentido relegadas, hasta de exceso de personalismo, sin olvidar las tensiones habituales con alicantinos y castellonenses. La Noche de la Economía Valenciana celebrada el pasado miércoles fue, para Lafuente, un buen baremo de la presión que ha recibido en los últimos meses, dados los mensajes recibidos para que dé un paso al frente. El también vicepresidente de la CEV, con dos décadas de trayectoria al frente de Femeval, asegura que algunas de esas asociaciones se muestran firmes en su decisión de salir de la patronal si Navarro es reelegido y ahí está en buena medida el impulso a presentar su candidatura: evitar una ruptura interna.

Lafuente se mostró reacio en un primer momento a dar un paso que podría ser entendido como una deslealtad hacia Navarro, con el que ha formado támden en los últimos años, y se decantó por presionar al presidente de la CEV para que tratara de reconducir la situación con sus críticos, tal como adelantó Levante-EMV la semana pasada. Sin éxito, oor lo que parece. De hecho, no cierra esta puerta siempre y cuando Navarro "solvente los problemas" y se muestra dispuesto a reunirse con él para esta cuestión, pero al mismo tiempo tiene ya decidido ser candidato.

Salvador Navarro, en la junta directiva de la CEV, ayer / Levante-EMV

Desde el entorno del presidente de la CEV transmiten un cierto desconcierto por la evolución de los acontecimientos en apenas una semana, al menos desde el punto de vista mediático, porque afirman que los mensajes que le han llegado a Navarro en los últimos tiempos desde una mayoría de dirigentes empresariales es el de respaldo a su persona, que ayer se repitió, al término de la junta, por parte de muchos asistentes a la misma, en su mayoría de Castellón, donde se celebró, y a la que también asistió el representante de Ascer, la patronal azulejera, señalada junto al mueble y la madera o AVA-Asaja entre las entidades críticas. Es más, argumentan que ninguna de esas personas, entre las que incluyen a Lafuente, nunca se han manifestado en las juntas y asambleas en contra de la línea de la dirección.

Mazón

Para Navarro, todos estos movimientos tienen su origen en el día de la dana, cuando él se desmarcó del intento inicial del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de involucrarle como tapadera para explicar su ausencia la tarde dramática de la dana. Por tanto, ven en la candidatura de Lafuente -algo que este niega- el intento del líder del PP por desbancar de la patronal a un dirigente con el que no tiene sintonía y al que pretende vincular con los socialistas. Una señal de eso la dió el miércoles en la Noche de la Economía cuando lo señaló, junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por haber abandonado el acto antes de que empezara a hablar. Sus palabras -"no les he podido saludar"- fueron aplaudidas en la sala. También se recuerda el vínculo entre Mazón y el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, enemigo declarado de Navarro.

El presidente de la CEV no ha estado parado en los últimos días. Al contrario, ha iniciado ya una campaña interna para contrarrestar la candidatura de Lafuente y afianzar sus posiciones con contactos con varias organizaciones. Hoy comienza el plazo para presentar candidatos, que termina el 22 de octubre y, si no hay un acuerdo de última hora entre ambos o alguno se retira al no conseguir suficientes avales -se necesitan 100 vocales de la asamblea- habrá lucha por la presidencia.