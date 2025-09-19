Baleària bota el ‘fast ferry' Mercedes Pinto tras una inversión de 128 millones
El barco tendrá capacidad para 1.200 pasajeros y 400 vehículos, y empezará a operar en verano
Baleària ha botado hoy en los Astilleros Armon de Gijón el fast ferry Mercedes Pinto, su tercer catamarán con motores duales a gas natural y preparado para navegar con combustibles neutros en emisiones. La naviera invierte 128 millones de euros en su construcción y prevé que empiece a operar el próximo verano.
El Mercedes Pinto, con 123 metros de eslora y 28 metros de manga, tendrá capacidad para 1.200 pasajeros y 400 vehículos y una velocidad máxima de navegación de 35 nudos, como sus gemelos antecesores Eleanor Roosevelt y del Margarita Salas. Este catamarán contribuirá a la reducción de la huella medioambiental de la naviera, ya que contará el uso de gas natural le permitirán reducir un 30 % de CO2 y eliminar todas las emisiones de azufre y partículas.
Adolfo Utor
El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha subrayado que la construcción de este tercer catamarán a gas natural es fruto de “los excelentes resultados que ofrecen sus embarcaciones gemelas en términos de navegación, confort, ecoeficiencia y satisfacción de los pasajeros”. Asimismo, Utor ha destacado también que el Mercedes Pinto supone un paso más en el plan de modernización y descarbonización de la naviera: “Este catamarán marca el estándar de comodidad, innovación y servicios a bordo de nuestra nueva generación de buques, preparados para consumir energías renovables neutras en emisiones de CO2”, ha destacado.
Para Laudelino Alperi, copresidente del grupo Astilleros Armon, la construcción del Mercedes Pinto representa “un hito no solo por su innovación tecnológica y su aportación a la sostenibilidad, sino también por el impacto que tiene en el entorno más cercano”. “Este proyecto ha permitido generar empleo directo a más de 250 personas en nuestra factoría de Gijón, reforzando el compromiso de Armon con la economía local y con el desarrollo industrial de Asturias”, ha destacado el copresidente del astillero.
El nuevo buque contará con cuatro motores duales a gas natural, dos hélices azimutales para mejorar la maniobrabilidad en los atraques, un sistema de estabilización que reduce el movimiento, mejora el confort y minimiza las vibraciones y ruidos. El barco también estará equipado con el sistema OPS (Onshore Power Supply) para la conexión eléctrica a tierra y equipos de medición para monitorizar el consumo real de combustible o calcular la eficiencia de los motores, entre otras funcionalidades.
Mercedes Pinto, homenaje a una mujer pionera
El nuevo fast ferry lucirá el nombre de Mercedes Pinto, en homenaje al legado de la escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX. Pinto desarrolló una aclamada trayectoria como escritora, poetisa, dramaturga, conferenciante y figura cultural en el ámbito hispanoamericano. Asimismo, Pinto es reconocida internacionalmente por ser una mujer pionera en la defensa de ideales de progreso, justicia social y avance en derechos civiles, donde destaca especialmente su implicación en el reclamo de la modernización de la ley del divorcio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Alerta vecinal por la retirada de amianto en Moncada: 'Tenemos que cerrar ventanas, pero el mercado está con las puertas abiertas