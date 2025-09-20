Los bandazos eléctricos de Ford se llevan por delante más de 6.000 empleos en Europa en tres años

Si el siempre imprevisible sector de la automoción deja una certeza reciente es que la transición eléctrica impulsada por Ford para Europa en los últimos años no ha tenido el éxito esperado. Bajas ventas en vehículos que debían ser nuevos estandartes, cambios de modelos -y de tecnologías- sobre la marcha e, incluso, un giro radical en el nicho de clientes al que irán dirigidos sus futuros coches son solo algunos de los movimientos que demuestran una estrategia que se ha acostumbrado a los bandazos. Virajes cuyas consecuencias, además, van más allá de simples decisiones, ya que esos mismos giros han golpeado duramente el empleo de la marca del óvalo en el continente. Tanto es así que, en solo tres años, son más de 6.000 los puestos de trabajo que se han llevado por delante esos cambios de opinión de la compañía, ya sea dentro o fuera de las plantas de fabricación.

Un nuevo recorte de 1.000 empleos

La última de estas decisiones la anunció Ford esta misma semana en su factoría de Colonia (Alemania), donde va a recortar 1.000 empleos. El motivo, dejaba claro la empresa, una demanda de coches eléctricos -también denominados BEV- más baja de lo que se había esperado inicialmente. La decisión resulta un impacto directo en una fábrica que es el corazón productivo de la compañía en Europa. No en vano, en ella fue donde hace dos años anunció una inversión de casi 1.900 millones de euros para convertir ese enclave en un centro dedicado a los vehículos eléctricos y donde, ya en 2024, se empezaron a fabricar el Capri y el Explorer, sus dos primeros modelos BEV hechos en el continente cuya producción, eso sí, tuvo que recortarse ya a finales del pasado año porque sus ventas, sencillamente, no despegaban.

Un empleado de Ford Almussafes trabajando en un Kuga, en una imagen de archivo. / Miguel Angel Montesinos

Justamente, en ese tramo final del pasado ejercicio, fue cuando Ford había anunciado otra restructuración de personal, en aquel momento traducida en alrededor de 4.000 despidos que se darán hasta 2027 y que, con los actuales, elevan la cifra hasta los 5.000. Según se informó en aquel momento, buena parte de esas salidas -que no iban a afectar a las plantas de fabricación- se producirían en Alemania (2.900 del total) -el resto se dividirían entre Reino Unido (800 empleos) y otros centros de Europa- y tendrían también entre sus principales motivaciones ese menor interés por los coches eléctricos de la marca. Una situación que, además, contrasta con las subidas en ventas de modelos impulsados por baterías que han vivido en los últimos tiempos competidores como Volkswagen o con el desembarco desaforado de las marcas chinas.

Los golpes en Almussafes

Pero, dentro de esa suma, la planta de Almussafes no se ha salvado tampoco de esos bandazos y, con ellos, de los sucesivos recortes de plantilla. A pesar de que en el verano de 2022 la factoría valenciana 'sobrevivió' en su batalla con Saarlouis (Alemania) y vio como era la adjudicataria de una plataforma para producir coches eléctricos -la misma que, finalmente, quedó descartada en favor de la fabricación de un modelo híbrido que llegará, salvo retraso, en 2027-, Ford ha acabado aplicando dos ERE en este tiempo, uno en 2023 y otro en 2024. El primero, cuando aún no se había echado atrás esa apuesta eléctrica y que se tradujo en el adiós de 1.100 trabajadores, se entendió dentro de un ajuste que debía acercar la plantilla a la menor necesidad de mano de obra que requieren los BEV.

El segundo, ya con los híbridos confirmados en esa marcha atrás, se dio para acoplar ese personal supervivente a la falta de carga de trabajo que tiene la fábrica actualmente al tener solo el Kuga en fabricación. Este hecho se llevó por delante otros 626 empleos, además de mandar otro millar más de empleados a un ERTE RED -impulsado por el Gobierno para dar flexibilidad laboral a la compañía- que estará en vigor hasta que llegue ese nuevo modelo en 2027. Otra consecuencia de esas idas y venidas en la apuesta eléctrica de Ford que habrá que ver si tiene un nuevo capítulo si, este octubre, la marca elige Almussafes como el lugar en el que implantar a futuro la plataforma para hacer coches eléctricos baratos que anunció en agosto para Estados Unidos.