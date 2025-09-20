Navarro y Lafuente se reunirán la semana que viene para confrontar posiciones

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y el máximo dirigente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, han acordado mantener una reunión en los primeros días de la semana que viene con el propósito de confrontar sus posiciones y tratar de llegar a una entente que evite la batalla que se va a librar por el liderazgo de los empresarios de la autonomía.

Los acontecimientos se han acelerado en los últimos días y en el horizonte se avizora una lucha encarnizada entre ambos por obtener la mayoría de votos en la asamblea que la CEV ha adelantado al 6 de noviembre para renovar la presidencia y las vicepresidencias de las tres provincias. Todo parecía una camino de rosas para Navarro, hasta que ha estallado el descontento hacia su persona larvado en los últimos de los 14 años de su presidencia. Varias asociaciones y federaciones de las tres provincias se han conjurado para que no renueve y han encontrado en Lafuente el liderazgo necesario para plantar cara.

Candidatura

El dirigente del metal baraja hacer pública su candidatura la próxima semana, tal como adelantó ayer Levante-EMV. Seguramente, después de ese encuentro crucial con Navarro, quien también está moviéndose activamente para captar apoyos y contrarrestar a sus críticos. Lafuente rechazó inicialmente las ofertas de competir contra Navarro que le llegaron ya este verano y argumentó que antes iba a tratar de hacer entrar en razón al presidente de la CEV, en el sentido de que este hiciera caso a los dirigentes 'rebeldes'. La reunión de la semana próxima podría ser un último intento de ello. No obstante, a estas alturas ya tiene claro que presentará su candidatura porque recibe apoyos crecientes y teme una ruptura de la organización si Navarro sale reelegido porque algunas asociaciones se están manifestando en el sentido de salirse de la CEV si prosigue el actual dirigente. Así que el resultado del citado encuentro es una incógnita, pero puede ser crucial.

Buena prueba de ello es que, en Alicante, el actual responsable de Uepal, César Quintanilla, sopesa en estos momentos presentar su candidatura para presidir la organización a nivel provincial, para lo que tendría que enfrentarse en las urnas al ilicitano Joaquín Pérez, que ya ha anunciado su intención de optar a la reelección. Un movimiento que no sorprende a nadie, si se tienen en cuenta los desencuentros que ha mantenido la organización que se considera heredera de la antigua patronal provincial Coepa -desaparecida en 2017, tras su quiebra-, con el actual presidente de la CEV.

Así, Uepal también respaldaría la candidatura de Lafuente a nivel autonómico con sus siete delegados en la asamblea de la patronal, y se da por hecho que, tras ella, le seguirían la mayoría de las asociaciones sectoriales que forman parte de la misma, como Asaja Alicante o la patronal del transporte, Fetrama, aunque oficialmente ninguna de ellas ha tomado todavía una decisión.

Reunión del diálogo social ayer, a la que no acudió Salvador Navarro / Levante-EMV

Por su parte, la patronal azulejera Ascer aclaró ayer que su posición "es neutra. En el momento en que se presenten las candidaturas, y contacten con nosotros, escucharemos a todos los candidatos. En ese momento, daremos traslado a nuestra junta directiva que es quien determina el voto". Desde el primer momento, a Ascer se la ha situado como crítica con Navarro y en la órbita de Lafuente, junto a otras federaciones como el mueble o AVA-Asaja.

Mientras tanto, ayer tuvo lugar un hecho revelador y es la ausencia, en contra de lo previsto, de Salvador Navarro en la reunión programada por el Consell con los agentes sociales, un acto que presidía el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El pasado miércoles, durante la Noche de la Economía, el jefe del Consell dejó un 'recado' a Navarro afirmando que no podría "saludarlo" -al igual que al ministro Carlos Cuerpo y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé- tras el evento porque se había marchado anteriormente. El dirigente de CEV, concretamente, se había ido a El Puig, a la denominada 'Noche del Frío' que organizan los empresarios de este sector. Además, desde el actual liderazgo de la patronal también ven detrás de estos movimientos para una candidatura alternativa -aunque Lafuente lo niega- un intento del líder del PP por desbancar a Navarro.

La ausencia

Respecto a la ausencia de Navarro este viernes y la sustitución como representante de la patronal que ha tenido que ejercer la vicepresidenta de la CEV en Valencia, Eva Blasco, la propia Blasco señaló como motivo de la ausencia que el líder de la CEV estaba "indispuesto". En este asunto, preguntada sobre si mantiene su apoyo al actual máximo dirigente, destacó que no se ha "formalizado" todavía ninguna candidatura y, por tanto, "tampoco tengo que dar apoyo a ninguna". "Se está generando mucha rumorología y hay mucha crispación en la calle por muchos temas", explicó Blasco.