La industria de los chips apuesta por el potencial universitario de València

València se ha consolidado como un referente para a industria de los microchips por la formación que ofrecen la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y la Universitat de València (UV). La subdirectora de recursos humanos del gigante de los semiconductores TSMC, Lynette Ng, destacó ayer el talento de la cantera valenciana gracias a que las universidades ofrecen una amplia oportunidad de aprendizaje. El Cap i Casal puso ayer en valor su peso en la industria en el segundo congreso Valencia Silicon Forum, que organiza la asociación Valencia Silicon Cluster con el apoyo del Ayuntamiento de València.

La Comunitat Valenciana ocupa una posición privilegiada en el sector al concentrar el 60 por ciento de la investigación y el diseño industrial español de microchips y semiconductores, así como un 50 por ciento de los recursos humanos especializados en microelectrónica y un 60 por ciento en fotónica integrada, con más de 600 empleos de alta cualificación.

Lynette Ng participó en el congreso junto a otros destacados expertos como José Capmany (socio fundador de Ipronics) o Pascual Muñoz (cofundador de VLC Photonics y de Hybpic). La directiva de recursos humanos trabaja para la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es el mayor fabricante de chips en el mundo. La compañía, con sede en Taiwán, está construyendo en Dresde (Alemania) junto a Bosch, Infineon y NXP una gran fábrica de producción de semiconductores.

Sólida formación STEM

La subdirectora de recursos humanos de TSMC considera que el hecho de que València cuente con una sólida formación STEM (carreras científicas) "ha permitido que muchos jóvenes talentos se incorporen a la industria de los semiconductores". Lynette Ng entiende que, por tanto, "València ofrece una amplia oportunidad de aprendizaje, no solo en la formación básica, sino también en la formación continua. Creo que esto crea una cantera de talento potencial que puede abastecer a nivel mundial" a la industria.

Rafael del Castillo, Mayte Bacete y Carlos González Triviño, representantes de Valencia Silicon Cluster. / Fernando Bustamante

Formación

TSMC tiene acuerdos, entre otras, con universidades alemanas para mejorar la formación de los ingenieros. Preguntada sobre si es factible esa colaboración con la UPV y la UV, aseguró que están abiertos a esa posiblidad. "Pero creo que depende de varios factores. El Gobierno español debe tener la intención de invertir en la cantera de talento STEM y estar interesado en alcanzar un memorando de entendimiento con las universidades taiwanesas", indicó. La ejecutiva apuntó que su compañía está dispuesta a mediar en esa posibilidad para "compartir nuestro programa de estudios sobre semiconductores".

Búsqueda global de talento

Lynette Ng explicó que su compañía busca talento en todo el mundo y en concreto están interesados en personas apasionadas por la industria de los chips y especialmente en el sector de la fundición. "Tenemos una política muy inclusiva en la que aceptamos, capacitamos y fomentamos a talentos de todo el mundo", subrayó.