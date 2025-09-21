Barrachina exige al Gobierno "defender en Europa a agricultores valencianos para garantizar una agricultura competitiva"

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha vuelto a exigir este domingo al Gobierno de España que defienda en Europa a los agricultores valencianos "para garantizar una agricultura competitiva". Barrachina ha señalado en un comunicado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) podría implicar para la Comunitat Valenciana "una pérdida anual de 52 millones de euros en ayudas, lo que dejaría sin apoyo a 28.000 agricultores, entre ellos 24.000 jubilados. A ello se suma el riesgo que correría el futuro de 300.000 hectáreas de cultivo, equivalentes al 60 por ciento de la superficie actualmente en producción".

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante su participación en los actos de celebración del del '56 Sorteig de l'Estalvi Cooperatiu' organizado por la Caixa Rural de l'Alcúdia y la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de Oreto.

El conseller ha mostrado su "inquietud" ante la propuesta de la nueva PAC, que plantea "dejar sin acceso a las ayudas a los agricultores jubilados que continúan trabajando sus explotaciones". A su juicio, "esta decisión tendría un impacto especialmente negativo en la Comunitat Valenciana, donde la edad media del sector supera los 65 años, lo que la convierte en la región con mayor envejecimiento agrícola de España".

Asimismo, ha defendido que "si a los agricultores retirados se les exige cumplir las mismas normas que al resto, deben tener el mismo derecho a recibir las ayudas".

Cooperativismo

Durante su intervención, el conseller también ha destacado el papel "fundamental" de las cooperativas agrarias como "herramienta para afrontar con éxito los desafíos actuales del sector": "El espíritu de esfuerzo y trabajo conjunto es garantía de éxito y un seguro de que el consumidor final va a tener en sus manos un producto de muy alta calidad".

Además, Miguel Barrachina ha subrayado la importancia del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) en el desarrollo del kaki Oreto, una variedad fruto de un convenio de mejora varietal con la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (CANSO).

"El IVIA es un pilar fundamental para la innovación agrícola en la Comunitat Valenciana. Gracias a su investigación, hoy contamos con variedades como el kaki Oreto, que amplían el calendario de comercialización y ofrecen un producto de alta calidad para consumidores y agricultores", ha afirmado.

Competitividad

El conseller ha destacado además que la colaboración entre cooperativas y centros de investigación como el IVIA es clave para mantener la competitividad del sector. "El kaki Oreto es un ejemplo de cómo la investigación aplicada a la agricultura puede generar frutos más atractivos, con mejor sabor y textura, y abrir nuevas oportunidades en los mercados".