Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia

AQ Acentor vende por 1,5 millones de euros un dúplex de 225 metros cuadrados en el rascacielos que promueve en Burjassot frente al Palau de Congressos de València. El inmueble tendrá tres dormitorios, tres baños y un salón de 45 metros cuadrados. El piso está situado entre las plantas 27 y 28 metros cuadrados, en un edificio que va a transformar el skyline del Cap i Casal y su área metropolitana cuando alcance los 100 metros de altura. Los pisos más económicos de la nueva torre cuestan más de 400.000 euros.

Plano del dúplex de 1,5 millones de euros situado en los pisos 27 y 28 de la nueva torre. / Levante-EMV

La promotora fue la impulsora del barrio Turianova y ahora ha apostado por crecer en el área metropolitana ante la falta de suelo en València. El piso más económico de la torre cuesta 426.000 euros y se encuentra en un noveno. La vivienda tendrá 86 metros cuadrados útiles, dos domitorios de 13,2 metros cuadrados y 9,5 metros, un salón con cocina abierta de 23 metros cuadrados y dos baños.

Plano de la vivienda que está a la venta por 426.000 euros de la nueva torre de 100 metros de altura. / Levante-EMV

AQ Acentor presentó esta pasada semana AQ The One, la torre de 100 metros de altura y 200 viviendas frente al Palau de Congressos. Tras el impulso del barrio de Turianova y el lanzamiento de su promoción AQ Narae en Godella, la promotora ha iniciado la comercialización de su primera construcción en altura en Burjassot, a las puertas del Cap i Casal.

Ubicada en las inmediaciones de la Avenida de las Cortes Valencianas, este proyecto se elevará hasta los 100 metros redibujando el horizonte de la ciudad. Contará con una planta baja y 29 de altura que acogerán las 200 viviendas que la componen, con la incorporación de amplias terrazas diseñadas para proteger del sol y que dotarán a la fachada de un carácter singular.

AQ The One, según destaca la promotora, es un proyecto que "busca responder a la demanda residencial de Valencia con unas viviendas amplias". Diseñado para atender las necesidades, sus zonas comunes se dividirán en tres espacios. En el exterior del edificio, se encontrarán un jardín con paisajismo autóctono, piscina familiar y zona de baño infantil. La planta baja recibirá un gran lobby a doble altura y espacios comunitarios con cine privado, sala de fitness, salas de reuniones y cocinas u otras estancias dirigidas a la convivencia infantil y de adolescentes. En la planta 12, se ubicará el spa, la biblioteca y la sala de coworking además de un solárium con piscina para adultos, entre otros. La oferta residencial la completará el aparcamiento y trastero que se incluirán con las viviendas.

Recreación de la torre de AQ Acentor. / Levante-EMV

De dos a cuatro dormitorios

Las unidades que han iniciado su comercialización oscilan entre los dos y cuatro dormitorios. Su disposición está orientada a hacer un uso de la luz natural y presenta espacios amplios en su interior, por encima de la media en los proyectos de obra nueva.

El diseño del edificio se ha realizado de la mano de la empresa de arquitectura Ingennus, una prestigiosa firma con trayectoria nacional e internacional y un amplio recorrido en la dirección de proyectos residenciales y en altura. Entre otros proyectos, son artífices de Torre Zaragoza, el inmueble más alto de la capital aragonesa y de Tramuntana, uno de los primeros proyectos build to rent en Cataluña. La comercialización se hará de la mano de Básico Homes.

En palabras de Álvaro Marcos, director comercial y de marketing de AQ Acentor: “AQ The One supone la primera fase de un proyecto ambicioso que encarna la apuesta de AQ Acentor por València y los municipios de su área metropolitana. Una vez concluido todo el desarrollo, habremos aportado otras 400 viviendas y superado las 1.650 viviendas desarrolladas aquí desde 2018. Nuestra vocación es la de seguir creciendo aquí, con un equipo y oficina local, siendo partícipes del crecimiento" de Valencia.

AQ Acentor acondicionará las zonas verdes públicas del sector que incluirán espacios ajardinados, parterres y zonas de juegos infantiles. Asimismo, se crearán accesos a la estación-intercambiador Empalme, una de las principales intermodales de metro y tranvía de Valencia.

Su ubicación está marcada por su conectividad a través de transporte público y las carretas V-30 y V-35, que permitirán a sus residentes llegar en pocos minutos al centro de la ciudad de València, Burjassot y acceder a las principales redes viarias de la Comunitat Valenciana. Asimismo, en su proximidad se encontrarán varios colegios, universidades, parques y servicios.

AQ Acentor: proyectos

Con este nuevo anuncio, AQ Acentor alcanzará una inversión total de 470 millones de euros en desarrollos residenciales en el área metropolitana de València y las regiones mediterráneas desde la creación del barrio de Turianova en 2018.