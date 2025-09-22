BANCA
BBVA mejora su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell
La entidad presentará este lunes la solicitud de autorización para modificar las condiciones de la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
BBVA mejora su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell. La entidad presentará este lunes la solicitud de autorización para modificar las condiciones de la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
"BBVA comunica que su Consejo de Administración ha decidido modificar las características de la Oferta mediante la mejora de la contraprestación ofrecida (actualmente, una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell), con modificación de su naturaleza, de tal forma que pasará a ser enteramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias de Banco Sabadell", expone la nota enviada al regulador.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Estas son las nuevas calles y solares de València que se asfaltarán y adecentarán
- Desmantelan una 'fortaleza' dedicada al cultivo de marihuana en Moixent