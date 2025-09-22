Competencia descarta grandes cambios en su propuesta de retribución a las redes eléctricas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) descarta que vaya a haber grandes cambios en la revisión de su propuesta de retribución a las redes eléctricas. El vicepresidente del organismo, Ángel García Castillejo, reconoce que tendrán en cuenta el nuevo plan de redes eléctricas presentado por el Gobierno, pero no cree que vaya a tener gran impacto en la propuesta normativa que finalmente ponga sobre la mesa el organismo.

En la presentación del balance energético de 2024 y perspectivas de 2025, organizado por el Club Español de la Energía, García Castillejo ha defendido que la tasa de retribución para la distribución planteada por la CNMC “supera ampliamente el valor del periodo retributivo anterior” y que no es comparable con la de otros países por "la periodicidad de la revisión u otros parámetros"; mientras en el caso de la metodología para el cálculo de la retribución asegura que se trata de una apuesta por un “modelo más eficiente y adaptado a los desafíos de la descarbonización”.

El 'superregulador' presentó en julio su propuesta retributiva para las redes eléctricas para el próximo periodo regulatorio (2026-2031), que pasa por una tasa del 6,46%, frente al 5,58% vigente, así como por una nueva metodología para calcularla. Ambos hacen referencia al dinero que reciben las empresas eléctricas por desplegar las redes. El Gobierno se encarga de establecer el límite a las inversiones, mientras que la CNMC fija la rentabilidad de las mismas al tratarse de actividades que pagan los consumidores a través de la factura de la luz.

El sector considera la tasa insuficiente y piden como mínimo un 7%, mientras que en el caso del nuevo modelo de cálculo consideran que supone un cambio radical al vigente que pondría en riesgo el gran volumen de inversiones previsto en los próximos años. Y confían en que el Gobierno haga cambiar de idea a la CNMC a través de sus orientaciones de política energética (el Ejecutivo tiene que emitir un informe sobre la propuesta retributiva de la CNMC) o a través del nuevo plan de redes eléctricas.

En este contexto, García Castillejo ha reconocido que la propuesta que finalmente apruebe la CNMC tendrá en cuenta el plan del Gobierno sobre redes eléctricas, publicado hace dos semanas y que todavía está en fase de consulta pública. “Estamos examinando el proyecto real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre planes de inversión en el transporte y la distribución, y ademas de elaborar el informe, lo tendremos en cuenta como nueva referencia para nuestras circulares (propuestas normativas) en marcha”, han sido sus palabras.

Ese plan, que eleva el límite de inversión que las empresas eléctricas pueden destinar al despliegue de redes en un 62%, introduce nuevos conceptos en el reconocimiento de las inversiones como son las inversiones anticipatorias o aquellas relacionadas con la avifaunia. Las principales afectadas, las empresas de distribución eléctrica (Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP), defienden que esos términos obligan al regulador a modificar sustancialmente el modelo de cálculo de retribución a las redes, mientras que desde la CNMC afirman que se tratará solo de pequeñas modificaciones o matices.

La variable temporal

El tiempo juega en contra de unos y a favor de otros. El organismo que preside Cani Fernández se encuentra inmerso en el análisis de las alegaciones recibidas para “en los próximos días” enviar una nueva versión de su propuesta al Consejo de Estado, que deberá realizar un informe sobre el contenido. Tras conocer la opinión del Consejo de Estado, la CNMC elaborará la propuesta definitiva que prevé publicar en el “último trimestre de este año” para aplicar el nuevo marco regulatorio en el sector eléctrico a partir del 1 de enero de 2026.

Si bien el plan del Gobierno está en fase de consulta pública desde el 12 de septiembre hasta el 6 de octubre, lo que deja para mediados o finales de ese mes, como pronto, su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Esto podría hacer que la nueva tasa retributiva entre en vigor como está previsto, el 1 de enero de 2026, pero la metodología comience a aplicarse más adelante, según expresan fuentes del sector. Sin embargo, desde la CNMC responden que "está previsto que esta norma se apruebe en el último trimestre del año, de forma que pueda entrar en vigor en el plazo previsto".