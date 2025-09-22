Consum reduce el desperdicio alimentario un 7 % al donar 5.385 toneladas

El sector de la distribución avanza en la reducción del desperdicio alimentario. Consum ha donado, a través de su 'programa Profit' 5.385 toneladas de alimentos a colectivos vulnerables entre febrero y agosto de 2025, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. Según la cooperativa valenciana, el 77% de los alimentos donados son productos frescos, procedentes de las secciones de fruta y verdura, carnicería, charcutería, pescado envasado y horno. El valor total de los alimentos donados por la cooperativa asciende a 17,7 millones de euros.

Con este programa minimiza su impacto medio ambiental en el entorno, ya que se ha evitado la emisión de más de 1.900 toneladas de CO2, que se habrían generado si se hubieran convertido finalmente en residuos. Consum se ha sumado esta semana, del 22 al 29 de septiembre, a la campaña de sensibilización de la 8ª Semana contra el Desperdicio Alimentario que impulsa la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) compartiendo mensajes sobre la necesidad de realizar un consumo responsable y aportando a sus clientes consejos sobre aprovechamiento en su red de tiendas y a través de sus perfiles oficiales de redes sociales. Consum dona sobre un 14% de alimentos refrigerados, un 8,5% de alimentación y droguería y un 0,5% de artículos de bazar.

Plan de prevención

El 'programa Profit' de Consum es una de las líneas principales de actuación del Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario de la Cooperativa. Este proyecto es posible, gracias a la implicación de entidades sociales, ONG, bancos de alimentos y comedores sociales, que recogen diariamente los productos que Consum retira de la venta, pero que son perfectamente aptos para el consumo, y a la dedicación de los trabajadores que realizan esa clasificación, cada día. Los alimentos donados son productos que mantienen íntegro su envase y también su etiquetado y provienen de todas las secciones de las tiendas, de las escuelas de frescos y de las plataformas logísticas de la cooperativa.

En esta tarea participan más de 1.400 voluntarios de las distintas entidades y asociaciones de ayuda a colectivos vulnerables que colaboran con Consum, los alimentos se reparten diariamente entre las personas que lo necesitan. Así es posible ayudar a más de 85.000 personas al año, del entorno próximo a los supermercados. En el pasado ejercicio 2024 se donaron 8.950,2 toneladas de alimentos dentro del 'Programa Profit', por valor de 27,9 millones de euros. Además, también generó un efecto medioambiental positivo, evitando que 3.301,4 toneladas de CO₂ se emitieran a la atmósfera, minimizando el impacto sobre el entorno y reduciendo la huella de carbono de la cooperativa.

Red comercial

Consum cuenta con 977 supermercados, entre propios y franquiciados Charter, distribuidos por Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. En 2024 facturó 4.707,3 millones de euros, un 7,3% más. Obtuvo un beneficio de 108,7 millones de euros, un 7,5% más. Con más de 4,9 millones de socios-clientes y 21.869 trabajadores.