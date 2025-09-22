Las baterías de la gigafactoría darán una autonomía de 450 kilómetros y carga rápida de menos de 25 minutos

La primera generación de baterías de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt va a ofrecer una autonomía de 450 kilómetros (cercana a la de los Tesla Model 3) y un tiempo de recarga de menos de 25 minutos. Los primeros modelos que van a equipar las celdas valencianas son los vehículos eléctricos ID.Polo (hasta ahora denominado ID.2), Cupra Raval, Skoda Epiq e ID. Cross Concept. El ID.Polo y el Cupra Raval se van a producir en la planta de Seat en Martorell (Barcelona) y el Skoda Epiq y el ID.Cross (que es la versión SUV del ID.Polo) en la planta de VW en Landaben (Navarra).

La gigafactoría valenciana comenzará a entregar celdas en otoño del año que viene. PowerCo (filial de baterías de Volkswagen) ha diseñado un sistema de pila que denomina Celda Unificada (Unified Cell). Según ha informado el grupo, este tipo de celda se va a estrenar en la familia de coches eléctricos urbanos de Volkswagen, Škoda y Cupra.

Las plantas españolas del grupo van a producir eléctricos urbanos. Las primeras pilas se fabricarán a finales de este año en la gigafábrica de Salzgitter, seguidas de Sagunt cuando arranque la producción en septiembre u octubre de 2026 y St. Thomas (Canadá) para el mercado norteamericano.

Los precursores de las baterías, como el material del cátodo, también son producción europea. "Esto convertirá a la Celda Unificada en un hito para la industria automovilística europea, que hasta ahora apenas ha estado representada en la tecnología de las baterías", según destaca el grupo.

"Gran avance"

Volkswagen subraya que desde el punto de vista tecnológico, la Celda Unificada de PowerCo "supone un gran avance. Su densidad energética la convierte en una de las células de batería más potentes del segmento de gran volumen. Esto supone un aumento de alrededor del 10 % en comparación con las celdas anteriores. El sistema de baterías también se ha rediseñado por completo y ahora utiliza la tecnología "cell-to-pack" (celdas empaquetadas), que permite su integración en la parte interior del chasis, formando parte de él.

El sistema de baterías y el eléctrico urbano familiar de VW facilita una autonomía de hasta 450 kilómetros y tiempos de recarga inferiores a 25 minutos. La compañía asegura que los costes se han reducido significativamente en comparación con las baterías anteriores. El objetivo del grupo con este tipo de baterías es reducir el precio de los coches eléctricos (el ID.Polo rondará los 25.000 euros).

Oliver Blume, CEO del grupo VW, y Thomas Schäfer, CEO de VW, con los nuevoss ID. Polo e ID. Polo GTI. / Florian Trettenbach/VW

80 % de los vehículos

El Grupo Volkswagen tiene intención de utilizar las celdas unificadas en hasta el 80 % de los vehículos eléctricos de todas sus marcas y regiones. Puede equiparse con diversas composiciones químicas, desde LFP y sodio-ion hasta NMC y (a finales de la década) en estado sólido, lo que ofrece flexibilidad a pesar de la estandarización. El sistema ha sido desarrollado y producido por PowerCo, así como por proveedores externos. En principio, VW va a apostar en Sagunt por las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) porque son más baratas de producir.

Frank Blome, CEO de PowerCo, explica: "La célula de batería es una tecnología clave del siglo XXI y desempeña un papel crucial para el futuro de la industria automovilística europea. Damos un gran paso hacia nuestro objetivo de establecer la tecnología de baterías en Europa. Desde el punto de vista tecnológico, nuestra primera serie de celdas de batería está absolutamente a la altura de los competidores consolidados. Y ya estamos trabajando en nuevos productos para clientes con química LFP o de ion-sodio. PowerCo se está convirtiendo rápidamente en un fabricante mundial de celdas y en el impulsor europeo de la tecnología de baterías".

Tramo final de la obra

La construcción de la gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt ha acelerado este verano con 800 trabajadores en el tramo final de la obra. Los trabajos en los edificios de producción de celdas estarán listos antes de final de año y PowerCo prepara la instalación de las salas blancas para que en 2026 llegue el equipamiento. La megaplanta se va a construir en tres fases: la primera fase está operativa justo dentro de un año, la segunda en 2028 y para la tercera no hay fecha.

Tres fases

La gigafactoría se está construyendo en una parcela de 1.293.842 metros cuadrados y el área de actividad ocupará una extensión equivalente a 260 campos de fútbol. Los edificios de la gigafactoría «se agrupan en unidades de producción llamadas Standard Factory Block (bloque estándar de fabricación)». En cada una de las tres fases se construirá un bloque y cada uno de ellos tendrá dos edificios de producción de celdas, dos de carga inicial de las pilas y evaluación de rendimiento (proceso denominado de formación y envejecimiento), dos logísticos de recepción de materias primas y salida de las celdas, y un edificio de servicios de agua, electricidad, aire comprimido y nitrógeno.