John Deere revoluciona la agricultura en España con IA: así es la máquina que detecta la mala hierba y pulveriza solo donde hace falta

El campo está cambiando. Atrás queda la imagen del agricultor únicamente apoyado en la intuición y la experiencia. Hoy, la tecnología se ha convertido en un aliado silencioso que decide con precisión dónde sembrar, cuánto regar o qué tratamiento aplicar.

En este escenario, John Deere que continúa liderando en innovación, trae por primera vez a España See&Spray, una tecnología de pulverización que gracias a la inteligencia artificial detecta la mala hierba y aplica producto solo donde hace falta. La demostración se vivió en el evento The Farm Changers: Del Plato al Dato, con Avanterra Tech como anfitrión de más de 80 clientes que no quisieron perderse la cita.

Equipo agricultura de precisión Avanterra Tech / Avanterra

Un encuentro exclusivo para mirar al futuro

El Innovation Center de John Deere en Parla fue el escenario de tres días intensos. Allí se dieron cita agricultores, responsables de grandes explotaciones hortícolas, técnicos y hasta representantes institucionales. El objetivo era claro: ver en primera persona cómo las soluciones digitales pueden transformar el día a día de una explotación.

Hubo charlas, ponencias, visitas guiadas y, sobre todo, demostraciones en el terreno. Una cosa es oír hablar de agricultura de precisión y otra muy distinta es tener la tecnología en tus manos y ver sus resultados en tu propia parcela. En este mismo evento, dos agricultores compartieron sus mapas de rendimiento y los datos hablaban por sí solos. Uno de ellos explicó que las zonas donde no se aplicó producto quedaron con una producción de cero.

See&Spray: menos producto, más precisión

La estrella del evento fue sin duda See&Spray. Este pulverizador inteligente utiliza cámaras y algoritmos para diferenciar cultivo de mala hierba. Solo pulveriza lo que sobra, nada más.

El impacto es inmediato: hasta un 70% de ahorro en fitosanitarios. Para el agricultor, esto significa menos costes y una producción más competitiva. Para el medio ambiente, menos químicos que terminan en el suelo y en el agua. Y para todos, un paso hacia una agricultura mucho más sostenible. Quienes lo vieron en funcionamiento coincidieron en que es una herramienta que cambiará las reglas del juego.

La precisión de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura sorprendió a los asistentes. / Avanterra

Más allá del pulverizador: un catálogo de innovaciones

Pero la jornada no se quedó ahí. John Deere aprovechó la ocasión para mostrar otras soluciones que ya marcan la diferencia:

ExactEmerge: un sistema de siembra de alta velocidad que permite colocar cada semilla en su lugar exacto, incluso a gran velocidad. Más hectáreas sembradas en menos tiempo, sin perder precisión.

un sistema de siembra de alta velocidad que permite colocar cada semilla en su lugar exacto, incluso a gran velocidad. Más hectáreas sembradas en menos tiempo, sin perder precisión. Planificación remota de labores: el agricultor puede organizar y supervisar el trabajo de sus máquinas sin necesidad de estar físicamente en el campo. Ahorro de tiempo, mejor gestión.

el agricultor puede organizar y supervisar el trabajo de sus máquinas sin necesidad de estar físicamente en el campo. Ahorro de tiempo, mejor gestión. Conectividad y cuaderno digital: toda la información se centraliza en el Centro de Operaciones de John Deere, lo que facilita cumplir con el SIEX y llevar un control detallado del día a día.

toda la información se centraliza en el Centro de Operaciones de John Deere, lo que facilita cumplir con el SIEX y llevar un control detallado del día a día. Ullmanna: quizá menos conocido, pero igual de llamativo. Se trata de un desmalezador automático que funciona en todo tipo de cultivos en hileras. En hortícolas, donde la mano de obra es intensiva, supone un alivio: elimina la mala hierba sin dañar el cultivo, agiliza procesos y reduce costes.

Cada demostración arrancó comentarios entre los asistentes. Y es que, más allá de la tecnología, todos buscaban lo mismo: soluciones prácticas para mejorar la rentabilidad.

Avanterra Tech, más que un distribuidor

Avanterra Tech juega un papel importante. No es solo un distribuidor de John Deere con 18 centros repartidos entre el centro y el sureste peninsular. Su verdadero valor está en acompañar a empresas y agricultores.

Formación, asesoramiento, acompañamiento en la puesta en marcha y, sobre todo, cercanía. Esa es la fórmula con la que Avanterra acerca la innovación a explotaciones que, sin este puente, verían la tecnología como algo lejano.

Prueba de ello fue la presencia de empresas punteras como Solebromino, GS España o Cebollas Tara. Todas tuvieron la oportunidad de probar las soluciones y descubrir cómo pueden integrarlas en su día a día.

Tu navegador no soporta este video. Contactar con Avanterra

La visión de John Deere y el respaldo político

Durante el evento, Eduardo Martínez de Ubago, director de Negocio de John Deere Ibérica, fue claro: “La eficiencia no llega con más regulaciones, sino con tecnología capaz de optimizar recursos”. Un mensaje directo que conectó con los agricultores presentes.

El respaldo también vino desde el Gobierno. El ministro de Agricultura, Luis Planas, subrayó que España ya es una potencia agroalimentaria y debe ser también referente en innovación tecnológica. Defendió que la modernización del sector pasa por inversiones, proyectos innovadores y formación, tanto en grandes como en pequeñas explotaciones.

Su intervención dejó un mensaje de optimismo: el país tiene talento y capacidad para liderar esta transformación.

La conectividad de las máquinas agrícolas permite a los profesionales supervisar su explotación desde el móvil. / Avanterra

Una agricultura más rentable y sostenible

El hilo conductor de todo el encuentro fue la idea de que rentabilidad y sostenibilidad no están reñidas. Todo lo contrario. Ahorrar fitosanitarios, reducir mano de obra en labores repetitivas o mejorar la gestión de datos no solo aumentan beneficios, también reducen la huella ambiental.

Este equilibrio es clave en un contexto marcado por el cambio climático y la presión normativa. Y ahí es donde soluciones como See&Spray, ExactEmerge o Ullmanna marcan un antes y un después.

El paquete Essentials: el primer paso hacia la digitalización

Para los agricultores que quieren empezar a dar el salto, Avanterra ofrece el paquete Essentials. Una forma sencilla de introducirse en la agricultura de precisión, con herramientas que mejoran la gestión de la explotación y centralizan los datos sin complicaciones.

Una de las formas más accesibles de introducir tecnología subvencionable en tu explotación son los Paquetes Essentials de Avanterra Tech, pensados para todo tipo de tractores: Paquete Essentials por 3.980 € + IVA

Paquete Essentials con volante ATU 300 por 5.990 € + IVA, diseñado para tractores que no vienen preparados de fábrica. Oferta válida para cualquier modelo de máquina y de cualquier marca. Estos paquetes permiten a los agricultores acceder a tecnología agrícola subvencionada de precisión, optimizando su trabajo diario y aumentando la eficiencia. Además, pueden ser susceptibles de subvenciones en función de los programas de ayuda disponibles. Se trata de una inversión pensada para cumplir con los requisitos actuales en sostenibilidad, innovación y eficiencia energética. 📌 Promoción válida hasta fin de existencias.

Es un punto de partida accesible que permite avanzar paso a paso, con el respaldo del equipo técnico de Avanterra. Porque la digitalización no tiene por qué ser abrupta: cada agricultor puede adaptarla a su ritmo.

El Essentials Package de Avanterra Tech permite introducir innovación agrícola paso a paso / Ulrich Stael von

Tecnología al servicio de las personas

The Farm Changers: Del Plato al Dato no solo fue un escaparate de tecnología y máquinas brillantes. Fue un recordatorio de que cada innovación busca mejorar la vida de quienes trabajan nuestras explotaciones agrícolas.

Avanterra y John Deere han demostrado que la tecnología no es un lujo reservado a grandes explotaciones, sino una herramienta al alcance de cualquier agricultor con visión de futuro. Quienes apuesten hoy por ella estarán mejor preparados para los desafíos de mañana.