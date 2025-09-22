Ouigo anuncia billetes de tren desde 9 euros para viajar este otoño por España

Nueva oferta para viajar en tren de alta velocidad con origen o destino València con Ouigo. La compañía de origen francés, uno de los operadores privados que tiene el servicio ferroviario de transporte de pasajeros desde la liberalización, ha anunciado la puesta en marcha desde este martes -y hasta el próximo jueves- de sus 'Pink Days', una promoción con los que la empresa pondrá a disposicin el 80 % de sus billetes para las rutas que unen Madrid con destinos mediterráneos como València desde nueve euros. En concreto, el coste de esos asientos para los usuarios comenzará en esos nueve euros, pero también habrá otros a 15, 19 y 25 euros tanto en la página web de Ouigo como en la app.

Ofertas

Según ha explicado en un comunicado la firma -marca de la sociedad pública de transporte ferroviario de Francia, SNCF, en territorio nacional-, con esta oferta "los viajeros podrán disfrutar de sus billetes rebajados entre el mismo 23 de septiembre y el 30 de noviembre en las líneas entre Madrid y Andalucía (Sevilla, Málaga y Córdoba), y entre Madrid y parte de la costa mediterránea y sus provincias allegadas (en conctreto, València, Murcia, Alicante, Elx, Albacete y Cuenca). Hay que recordar que Ouigo opera con trenes de gran capacidad, ya que cuentan con 509 plazas distribuidas en dos niveles. Con ello, se utiliza "un servicio de trenes dobles" que implica que esta capacidad "se duplica, alcanzando las 1.018 plazas".

Mapa de conexiones de Ouigo. / Levante-EMV

Federico Pareja, director Comercial y de Marketing de Ouigo, ha destacado tras anunciar la noticia que ''la compañía quiere seguir impulsando la movilidad sostenible y los viajes en tren durante otoño, ofreciendo en muchos de nuestros destinos billetes a menos de 25 euros. Así, reforzamos el compromiso de Ouigo con la democratización de la alta velocidad a través de precios asequibles".

Más de 356.000 viajeros

La implantación de Ouigo en el Corredor Levante, que se inició con València y continuó con Alicante y Murcia, "ha supuesto un hito en la transformación de la movilidad entre la meseta y el sureste peninsular". Solo en el primer trimestre de este 2025, sin ir más lejos, uno de cada cuatro pasajeros que utilizó la ruta entre el 'cap i casal' y Madrid viajó en un tren de la marca francesa, registrando con ello más de 356.000 pasajeros. Junto a ello, Sevilla, Málaga y Córdoba" son las tres ciudades más recientes que Ouigo ha sumado a su lista de 15 destinos. De este modo, la compañía completó el Acuerdo Marco firmado con Adif con estas rutas tras cinco años de trabajo, en los que invirtió 40 millones de euros extra sólo para adaptar sus trenes al sistema de señalización LZB, propio de estas líneas".