El sector arrocero prevé “la peor siega” con pérdidas del 75% en las variedades Bomba y Albufera y del 20% en total

El sector arrocero prevé “la peor siega que se recuerda” a causa de las pérdidas del 75% en Bomba y Albufera y del 20% en total. A la vista de la situación, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha lanzado esta mañana desde l'albufera un grito de socorro para alertar de que “o las autoridades europeas y españolas cambian el sistema de registros y aprueban el uso de soluciones fitosanitarias que sean verdaderamente eficaces para combatir el hongo de la piricularia, o perderemos en breve las variedades tradicionales del arroz, con todo el patrimonio etnológico, cultural y gastronómico que ello comporta, entre el que figura como plato más internacional la paella valenciana con arroz redondo”.

El mensaje de agricultores y técnicos ha sido claro. Y es que, la producción de arroz caerá este año en Valencia entre un 15% y un 20%, hasta las 95.000 toneladas, debido al brote de piricularia, la enfermedad más letal de este cultivo causada por un género de hongos y que ha afectado al 60% de las parcelas. Esta organización agraria ha organizado un acto que ha reunido a arroceros, técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal y representantes de la Conselleria de Agricultura en un campo del término municipal de Sueca mientras se llevaban a cabo los trabajos de la siega.

Variedades más sensibles

AVA-Asaja cuantificó en un 75% la merma que van a sufrir, a causa de la piricularia, las variedades más sensibles a la enfermedad como son la Bomba, Albufera y, en menor medida, J. Sendra, todas ellas especialmente emblemáticas de la zona e interesantes para la elaboración de la paella valenciana. En total, el descenso de cosecha del arroz será del 15 al 20% en el parque natural de la Albufera.

Según el tesorero de AVA-Asaja y presidente del grupo de trabajo del arroz en el COPA-COGECA, Miguel Minguet, “nadie recuerda un ataque de piricularia tan devastador en el último siglo. Lo triste -asegura- es que esto no es una casualidad, sino el fruto de las políticas que estamos siguiendo. Hace unos años teníamos un abanico de materias para tratar el hongo y esas soluciones poco a poco han ido cayendo en la Unión Europea, mientras que en otros países como Japón, Estados Unidos o Australia continúan permitidos. En su opinión, el sector valenciano va perder las variedades tradicionales "y después perderemos a la mayoría de los arroceros", puntualiza. "

Rentabillidad

Por su parte, el responsable de la sectorial del arroz de AVA-Asaja, José Pascual Fortea, agregó que “si no sacan rentabilidad, muchos arroceros no plantarán el año que viene y en el parque natural empezaremos a ver parcelas abandonadas. Será un problema medioambiental porque los arrozales dejarán de cumplir la función que generan en beneficio de l'Albufera, como el filtro verde del agua que llega al lago o la prevención de incendios y plagas”.

En cuanto a los precios que perciben los arroceros, existe una tendencia negativa a lo largo del año que implica un descenso también del 15% de las cotizaciones. Además de la recuperación de la superficie cultivada en Andalucía y Extremadura tras varios años de sequía, el motivo capital que explica ese desplome de los precios a pie de campo es, a juicio de Asaja, el incremento de las importaciones. De acuerdo a los datos recabados por el sector arrocero hasta agosto de 2025, las importaciones de arroz alcanzan 1,58 millones de toneladas, casi 70.000 más que la campaña anterior, de las cuales 522.000 toneladas corresponden a Camboya y Myanmar.

Esta organización agraria solicita una línea excepcional de ayudas para los arroceros afectados por piricularia, pero de manera estructural reclama a la UE y el Gobierno español que modifiquen el sistema de autorización de materias activas y aprueben permisos excepcionales de fungicidas que permitan combatir las plagas y enfermedades del cultivo. Solicita también que el seguro del arroz amplíe sus coberturas e indemnizaciones para paliar las pérdidas reales de producción a causa de la piricularia y otros patógenos.