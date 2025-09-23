El CAECV ha presentado la primera guía de exportación interactiva de certificación de productos ecológicos

Este martes, en el Día de la Agricultura Ecológica de la Unión Europea, el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) ha presentado, en la sede central de Caixabank, la primera guía de exportación interactiva de certificación de productos ecológicos que se ha editado en España. La guía, que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, tiene la finalidad de proporcionar una visión integral y práctica que apoye a las personas operadoras en su proceso de internacionalización, favoreciendo una inserción más sólida y competitiva en los mercados mundiales de productos ecológicos.

El secretario autonómico de Agricultura, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, ha sido el encargado de inaugurar la jornada y ha señalado que "es fundamental invertir en investigación ya que la están requiriendo muchos operadores. Y que esta guía, que presentáis será muy útil y espero que ilusione a los agricultores". Por su parte, Mª Ángeles Ramón-Llin, directora general de Producción Agrícola y Ganadera, ha comentado que debemos de reconocer la gran importancia que tiene esta guía práctica para que nuestras empresas tengan la capacidad de abrir nuevos mercados y competir en igualdad de condiciones. La internacionalización es la oportunidad para que nuestros productos ecológicos lleguen a los consumidores que los buscan. Nos sentimos muy orgullosos del sector de la agricultura ecológica de la CV".

El presidente del CAECV, Vicent Faro, ha explicado que el CAECV certifica toda la cadena alimentaria, "tenemos muchas hectáreas certificadas, pero también tenemos que poner en valor a todo lo que viene después, nuestras empresas. Los empresarios que trabajan transformando, almacenando y comercializando la agricultura ecológica, también están certificados. El CAECV busca tener la garantía y seguridad que lo que certifica ha pasado por la normativa europea. La CV está en un 20,1% de la superficie ecológica, 135.00 hectáreas, el 4,25% de la superficie nacional, por lo que estamos haciendo muy bien los deberes que nos ha puesto Europa, cuyo objetivo es el 25% en 2030. La agricultura ecológica aporta valor social al ocupar mayoritariamente las zonas despobladas de la CV, aporta valor económico, con un mayor porcentaje de mujeres en el sector ecológico, y, valor medioambiental, ya que toda parcela cultivada evita incendios y hay que considerarla como herramienta de recuperación del territorio frente a superficies afectadas por los desastres naturales".

Mesa redonda. De derecha a izquierda: Rosa Vázquez, directora técnica de PROAVA, Elena Picó, secretaria del Colegio Oficial de Agrónomos de Levante, María Sanjuan, técnico de la UNAE, Julián Tío Barraca, director de Avacu, Amparo Mocholí, abogada de Tyrius, Lucía Peris, jefa de prensa de la Unión de Consumidores, Miguel March, delegado en Valencia de Hosbec y Manuel Espinar, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana. / ED

Esta guía, "que se irá actualizando conforme cambien las normativas, ofrece un análisis estructurado de los principales mercados internacionales para la exportación de productos ecológicos desde la UE. Asimismo, se incluye un apartado con un estudio específico de mercados con alto potencial para exportar aceite, almendra y vino ecológicos, basados en informes elaborados por el ICEX", ha dicho Regina Monsalve, secretaria general del CAECV. Se pone a disposición del sector una herramienta clara, práctica y útil, para reducir los riesgos e impulsar y reforzar la competitividad de los productos ecológicos en mercados internacionales.

El acto también ha servido para celebrar el Día de la Agricultura Ecológica de la UE y, Rosa García, responsable del área de certificación en CAECV, ha contado que el sector de la agricultura ecológica necesita las herramientas adecuadas para crecer. Es por tanto necesario, impulsar el consumo, aumentar la producción, y seguir mejorando la sostenibilidad del sector, para velar por un crecimiento equilibrado. "Como sabéis, la producción ecológica presenta varias ventajas importantes. Por ejemplo, los campos ecológicos tienen alrededor de un 30 % más de biodiversidad, los animales criados de manera ecológica disfrutan de un mayor grado de bienestar y reciben menos antibióticos, los agricultores ecológicos suelen mejorar sus ingresos y son más resilientes, y los consumidores saben exactamente lo que compran gracias al logotipo ecológico de la UE". Con la celebración de la producción ecológica cada 23 de septiembre se pone de relieve la excelencia de este sector diverso y diversificado, innovador, transparente y que sigue creciendo en toda Europa y en todo el mundo.

Durante la jornada se ha celebrado una mesa redonda, moderada por Rosa Vázquez, directora técnica de Proava, han participado Elena Picó, secretaria del Colegio Oficial de Agrónomos de Levante, María Sanjuan, técnico de la UNAE, Julián Tío Barraca, director de Avacu, Amparo Mocholí, abogada de Tyrius, Lucía Peris, jefa de prensa de la Unión de Consumidores, Miguel March, delegado en Valencia de Hosbec y Manuel Espinar, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana. En la mesa se ha hablado de lo que significa la eurohoja, "Calidad y garantía. las asociaciones tenemos un reto importante que es trasladar todo lo que hay detrás de ese sello". Se ha hablado de la percepción que se tiene de que los productos ecológicos son más caros. Por su parte, Hosbec, ha puesto de relieve la importancia que lo ecológico tiene para el sector hotelero y turístico con una demanda por parte de los turistas europeos, ya que reconocen ese sello de calidad.