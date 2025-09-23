Las compras en el extranjero dejan casi sin superávit la balanza comercial de la Comunitat Valenciana

El aumento de las importaciones, sumado a la caída de mercados de exportación como Francia, Italia o Estados Unidos, está haciendo temblar el superávit comercial tradicional de una autonomía 'vendedora' en el exterior como la Comunitat Valenciana. Es lo que demustra el último balance dado a conocer por el Ministerio de Comercio, un documento que refleja cómo la diferencia entre el valor de las exportaciones -que caen un 0,5 % hasta los 22.462 millones de euros- y las importaciones -que han subido un 7 % hasta los 22.243 millones- entre enero y julio fue de solo 218 millones de euros. Solo en el mes de julio, sin ir más lejos, las compras internacionales superaron a las ventas en 133 millones.

Tras este hecho, sin ir más lejos, está el aumento que han tenido las compras en el extranjero de frutas y hortalizas -las cuales suben un 28,6 % respecto al mismo periodo del año pasado, impulsadas entre otros por los cítricos que han entrado desde Egipto-, los productos químicos (6,6 %) o los bienes de equipo (8,2 %). Frente a ello, resulta destacada la caída que siguen registrando varios de los productos estrella de la autonomía en los mercados internacionales. La mejor prueba de ello está en un sector del automóvil -en franco desplome, como la planta de Ford Almussafes- que, respecto al año pasado, ha caído casi un 19 % hasta representar 'únicamente' 2.485 millones de euros en ventas. Tampoco prospera la cerámica (cae un 0,3 %) o el mueble (-3,6 %), este último uno de los sectores que más se vio golpeado con la dana del pasado año.

Mercados a la baja

Junto a esta realidad, el balance comercial dado a conocer este martes también señala cómo algunos de los principales mercados de exportación se encuentran a la baja. En Francia, por ejemplo, las adquisiciones de productos valencianos han caído un 2,7 % y en Italia, un 14,7 %. A ellos se suma la situación de un mercado como el de Estados Unidos que cae un 4,1 % en unos meses marcados por los ataques arancelarios de la Administración Trump y las decisiones de las empresas de la Comunitat por adelantar o postergar sus ventas ante la incertidumbre.