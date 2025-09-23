Las compras en el extranjero dejan casi sin superávit la balanza comercial de la Comunitat Valenciana
La caída exportadora a mercados principales como Francia, Italia o Estados Unidos deja en solo 218 millones de euros el balance positivo de las empresas valencianas en el exterior hasta julio
El aumento de las importaciones, sumado a la caída de mercados de exportación como Francia, Italia o Estados Unidos, está haciendo temblar el superávit comercial tradicional de una autonomía 'vendedora' en el exterior como la Comunitat Valenciana. Es lo que demustra el último balance dado a conocer por el Ministerio de Comercio, un documento que refleja cómo la diferencia entre el valor de las exportaciones -que caen un 0,5 % hasta los 22.462 millones de euros- y las importaciones -que han subido un 7 % hasta los 22.243 millones- entre enero y julio fue de solo 218 millones de euros. Solo en el mes de julio, sin ir más lejos, las compras internacionales superaron a las ventas en 133 millones.
Tras este hecho, sin ir más lejos, está el aumento que han tenido las compras en el extranjero de frutas y hortalizas -las cuales suben un 28,6 % respecto al mismo periodo del año pasado, impulsadas entre otros por los cítricos que han entrado desde Egipto-, los productos químicos (6,6 %) o los bienes de equipo (8,2 %). Frente a ello, resulta destacada la caída que siguen registrando varios de los productos estrella de la autonomía en los mercados internacionales. La mejor prueba de ello está en un sector del automóvil -en franco desplome, como la planta de Ford Almussafes- que, respecto al año pasado, ha caído casi un 19 % hasta representar 'únicamente' 2.485 millones de euros en ventas. Tampoco prospera la cerámica (cae un 0,3 %) o el mueble (-3,6 %), este último uno de los sectores que más se vio golpeado con la dana del pasado año.
Mercados a la baja
Junto a esta realidad, el balance comercial dado a conocer este martes también señala cómo algunos de los principales mercados de exportación se encuentran a la baja. En Francia, por ejemplo, las adquisiciones de productos valencianos han caído un 2,7 % y en Italia, un 14,7 %. A ellos se suma la situación de un mercado como el de Estados Unidos que cae un 4,1 % en unos meses marcados por los ataques arancelarios de la Administración Trump y las decisiones de las empresas de la Comunitat por adelantar o postergar sus ventas ante la incertidumbre.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda
- Un ciberataque ruso obliga a desactivar el riego automático del jardín del Turia