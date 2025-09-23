Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las compras en el extranjero dejan casi sin superávit la balanza comercial de la Comunitat Valenciana

La caída exportadora a mercados principales como Francia, Italia o Estados Unidos deja en solo 218 millones de euros el balance positivo de las empresas valencianas en el exterior hasta julio

Barcos portacontenedores en el puerto de València, en una imagen de archivo.

Barcos portacontenedores en el puerto de València, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

València

El aumento de las importaciones, sumado a la caída de mercados de exportación como Francia, Italia o Estados Unidos, está haciendo temblar el superávit comercial tradicional de una autonomía 'vendedora' en el exterior como la Comunitat Valenciana. Es lo que demustra el último balance dado a conocer por el Ministerio de Comercio, un documento que refleja cómo la diferencia entre el valor de las exportaciones -que caen un 0,5 % hasta los 22.462 millones de euros- y las importaciones -que han subido un 7 % hasta los 22.243 millones- entre enero y julio fue de solo 218 millones de euros. Solo en el mes de julio, sin ir más lejos, las compras internacionales superaron a las ventas en 133 millones.

Tras este hecho, sin ir más lejos, está el aumento que han tenido las compras en el extranjero de frutas y hortalizas -las cuales suben un 28,6 % respecto al mismo periodo del año pasado, impulsadas entre otros por los cítricos que han entrado desde Egipto-, los productos químicos (6,6 %) o los bienes de equipo (8,2 %). Frente a ello, resulta destacada la caída que siguen registrando varios de los productos estrella de la autonomía en los mercados internacionales. La mejor prueba de ello está en un sector del automóvil -en franco desplome, como la planta de Ford Almussafes- que, respecto al año pasado, ha caído casi un 19 % hasta representar 'únicamente' 2.485 millones de euros en ventas. Tampoco prospera la cerámica (cae un 0,3 %) o el mueble (-3,6 %), este último uno de los sectores que más se vio golpeado con la dana del pasado año.

Mercados a la baja

Junto a esta realidad, el balance comercial dado a conocer este martes también señala cómo algunos de los principales mercados de exportación se encuentran a la baja. En Francia, por ejemplo, las adquisiciones de productos valencianos han caído un 2,7 % y en Italia, un 14,7 %. A ellos se suma la situación de un mercado como el de Estados Unidos que cae un 4,1 % en unos meses marcados por los ataques arancelarios de la Administración Trump y las decisiones de las empresas de la Comunitat por adelantar o postergar sus ventas ante la incertidumbre.

Las compras en el extranjero dejan casi sin superávit la balanza comercial de la Comunitat Valenciana

