La inversión extranjera en la Comunitat Valenciana cae a niveles prepandemia

Menos inversión total en la Comunitat Valenciana procedente del extranjero a pesar de tener mayor diversificación en los mercados de los que proceden esos fondos. Ese es el balance, relativo al primer semestre de este año, que dejan los últimos datos dados a conocer este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, un contexto que señala que el territorio valenciano -al igual que España u otras autonomías como Madrid y Cataluña- vieron mermadas sus aportaciones inversoras desde otros países respecto a 2024 en un 22 %. O lo que es lo mismo, que los 275 millones de euros contabilizados entre enero y junio son el dato más bajo desde el ejercicio de la pandemia, el de 2020 (55 millones) y, además, están más próximos a los registros previos a la covid -en 2019, sin ir más lejos, se sumaron 265 millones de euros en inversiones- que a los 354 millones que se contabilizaron en 2024.

Menos inversión en Valencia

Según explican desde la Cámara de Valencia a este diario, esta caída tiene como foco principal el "retroceso de la provincia de Valencia", cuya aportación ha pasado de 303 millones de euros a solo 133 millones. Tras ello, respecto a los seis primeros meses de la 2024, la entidad cameral añade que no es una bajada de una operación concreta ni que tampoco viene vinculada a la dana, sino que muestra que "la inversión de capital extranjero ha bajado en casi todos los sectores productivos" valencianos. Ejemplos de ello son las partidas ligadas a las actividades sanitarias -que de 93 millones han pasado a ser nulas- o las vinculadas a los servicios de arquitectura e ingeniería, cuyos importe se han reducido de 54 millones de euros a solo 3.000 euros. Del mismo modo, también cae la inversión en pilares económicos como la industria, la logística o la distribución comercial.

Solo las aportaciones desde los mercados exteriores en un sector como la construcción -cuya partida inversora sube de siete a 17 millones de euros- además de las vinculadas a las actividades inmobiliarias -en un momento de gran actividad en la venta, por ejemplo, de viviendas a extranjeros- y los servicios financieros se encuentran mejor que en los seis primeros meses del año pasado. Ante esta realidad, desde Cámara insisten en que la Comunitat "debe de seguir trabajando para desarrollar, mejorar y ampliar todo el conjunto de atributos que demandan las empresas extranjeras en expansión a la hora de invertir en un territorio concreto".

Caída estadounidense

Pero, ¿qué países están apostando actualmente por la autonomía? Una primera realidad muestra cómo Estados Unidos ha perdido el primer puesto que ocupaba el año pasado en ese origen inversor, una bajada motivada por "la elevada incertidumbre generada por la política arancelaria de la Administración Trump, su política de inversión y la evolución del tipo de cambio euro-dólar (con la apreciación del euro)". Este hecho hace que los primeros países vuelvan a ser europeos, aunque también con caídas como las registradas en Italia (11 millones de euros menos, dejando esta aportación en 44 millones), Alemania (32 millones de caídas) o Reino Unido, que pasa de 60 millones a solo 32. La buena noticia, sin embargo, está en la diversificación que se anota entre los países que invirtieron en la autonomía, ya que pasan de 51 entre enero y junio de 2024 a los 64 de este curso. Países que van desde europeos como Chequia o Hungría a otros en Oriente Medio como Baréin o Arabia Saudí.