El metalúrgico en (casi) todos los frentes empresariales

Vicente Lafuente Martínez (València, 1964) no ha dejado de acaparar cargos en asociaciones empresariales y corporaciones públicas desde hace tres décadas. Aunque la Gran Recesión iniciada en 2008 tuvo efectos muy negativos sobre Cromados Lafuente, que en 2010 entró en concurso de acreedores, renació en términos empresariales con Protecmet: una pequeña firma que heredó parte de los activos de aquel negocio familiar y que está dedicada al recubrimiento electrolítico, tratamiento y revestimiento de metales, así como la prestación de servicios técnicos de ingeniería. Además, Lafuente, junto con otros familiares, es administrador de la empresa Metalrec Levante.

Pese a estas ocuaciones, Lafuente ha podido compaginar la gestión de esta pyme con la presidencia, desde el año 2005, de una de las organizaciones patronales de mayor peso de la Comunitat Valenciana: la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), que agrupa a unas 3.300 empresas de la autonomía, según los datos que maneja esta organización. Previamente, fue presidente de Cepymev. Este cargo lo cedió en 2005 a José Vicente Morata, tras un gran pacto para que José Vicente González relevara a Rafael Ferrando en la presidencia de la CEV y el candidato de AVE, Morata, se quedara con Cepymev, una responsabilidad que mantuvo hasta acceder a la presidencia de la Cámara de Comercio de València en 2010.

Hace algo más de un lustro, un año antes de la pandemia, en 2019, José Vicente González, que ejercía entonces como presidente de Feria València, no repitió en el cargo y Lafuente se postuló para presentarse como candidato de consenso para dicho puesto en la institución ferial de Benimàmet. Sin embargo, a la postre, el dirigente del metal descartó esta posibilidad por "la imposibilidad de compaginar el cargo con sus responsabilidades actuales en Femeval y su labor diaria como empresario", comentó a través de un comunicado en aquellos días.

Capacidad de interlocución

En los últimos años ha tenido una amplia proyección en el mundo empresarial, gracias a su capacidad de interlocución en la defensa de los derechos del colectivo al que representa. Son muchos los convenios sectoriales de ámbito del metal que ha negociado junto a su mano derecha en Femeval durante tres décadas, el ex secretario general Alejandro Soliveres -quien cesó en el cargo en 2023 y ha sido sustituido por la exdirectora general de Industria en el Consell del socialista Ximo Puig, Empar Martínez- Una actitud reconocida por el entorno socioeconómico que le sitúa entre las principales voces autorizadas del mapa representativo organizacional.

Lafuente no ha querido dejar pasar el tren de las elecciones en la CEV para presentarse a máximo mandatario tras el malestar de distintos sectores con Salvador Navarro, entre los que se apuntan a las patronales de sectores industriales, la madera o la asociación agraria AVA-Asaja. Ese malestar se ha hecho evidente en los últimos días con los movimientos para agrupar a los empresarios menos conformes con la dirección marcada por Navarro durante los últimos tiempos.

Una larga lista de cargos

El empresario con tantos frentes abiertos en las patronales acapara una larga lista de cargos. Es miembro de la junta directiva de la CEOE; así como vicepresidente de Cepyme, Confemetal y CEV. Además, preside la Asociación Valenciana de Recubrimientos Metálicos (ASEREM). En puestos institucionales forma parte del consejo administrativo de la empresa pública de la ITV Sitval, así como del patronato de Feria València y del comité ejecutivo de Cámara València. También está en el consejo rector del instituto tecnológico metal mecánico Aidimme.

Vicente Lafuente, presidente de Femeval. / Miguel Ángel Montesinos

Preocupado por el futuro de Ford Almussafes y su proceso de electrificación, en una reciente entrevista con Levante-EMV Vicente Lafuente se definía como “un empresario típico de Valencia: firma industria, familiar y pequeña". Pensó en acceder a la universidad, pero optó por colocarse junto a su padre al terminar los estudios de bachillerato y aprender del mundo de los negocios industriales. En la actualidad ya ha dado entrada en la empresa a una nueva generación, su hijo. “A mí me encanta abrir la puerta de la empresa todos los días”, afirma.

Reconoce que “lleva una representación institucional tremenda tanto en el ámbito autonómico como en el estatal. Estoy en todos los sitios donde tengo que estar”, agrega. Le gusta pasear por la montaña y quedar con sus amigos. Un libro que recomienda es ‘El invierno del mundo’ (de Ken Follet) y la película que le marcó en su adolescencia fue ‘En busca del fuego’ (del autor francés Gérard Brach, estrenada en 1981). Su gran ilusión es “dejar el mundo mejor de lo que se lo encontró” y "nunca renunciar a los orígenes".