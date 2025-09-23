El desplome productivo de Ford en Almussafes triplica al de sus competidores en España

Ford Almussafes encara las semanas definitivas para saber cómo será su futuro productivo y, sobre todo, cómo será el modelo que debe desembarcar en la factoría valenciana en 2027. Sin embargo, mientras ese horizonte se despeja, la fabricación en la planta de la Ribera resulta de mínimos al verse lastrada por la única supervivencia del Kuga y la vigencia de un ERTE RED -aprobado por el Gobierno para dar flexibilidad laboral- en unas instalaciones sin carga de trabajo suficiente para alrededor de 1.000 de sus más de 4.100 trabajadores. Una situación a la baja que, si se compara con el momento que viven el resto de los competidores de la marca del óvalo ubicados en territorio nacional, resulta además especialmente negativa.

Peor dato general

No en vano, según los datos publicados este lunes por la patronal de los fabricantes de coches, Anfac, entre enero y julio se produjeron un total de 1,17 millones de turismos en España, un 9 % menos que el registro con el que se cerraron los siete primeros meses de 2024. Un peor dato que golpea especialmente a los eléctricos puros (-25,7 %), los gasolina y los diésel, cuya fabricación cae un 28,4 % y un 36,4 %, respectivamente.

Tras este hecho, desde la entidad destacan como principales motivos "el descenso de la demanda de los principales mercados y destinos de exportación en Europa, así como a la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos de vehículos electrificados asignados a las fábricas españolas". Hay que recordar, sin ir más lejos, que las ventas en el continente de Ford se encuentran ligeramente por debajo de un ejercicio pasado que también fue de caída y que, además, la planta de Almussafes es una de esas que espera novedades sobre la llegada de un coche electrificado a partir de 2027.

La caída de Almussafes

En este contexto, por tanto, resulta relevante el último balance que explicó en junio a este diario el sindicato mayoritario en la planta valenciana, UGT, que señaló que en los siete primeros meses del año estaba previsto que salieran de las líneas de fabricación solo 60.895 Kuga. O lo que es lo mismo, una bajada del 25,17 % respecto al balance del mismo momento del año anterior en el que la furgoneta Transit estuvo en marcha en su versión europea hasta su adiós definitivo en abril de 2024. Con esas cifras -a las que se suman la docena de días de paradas en la fabricación de coches que ya se han anunciado hasta final de octubre- todo apunta a un cierre de año que dejará el peor dato productivo anual en el casi medio siglo en que la fábrica ha estado en funcionamiento.