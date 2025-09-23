Nunsys Group compra las madrileñas Dayfisa e InforTel Comunicaciones
La tecnológica valenciana Nunsys Group ha anunciado hoy la integración de Dayfisa e InforTel Comunicaciones, compañías madrileñas con más de 35 años de trayectoria en consultoría, integración de sistemas, telecomunicaciones y formación tecnológica.
En un comunicado, la compañía que preside Paco Gavilán asegura que la operación, firmada este verano, permite a Nunsys Group ampliar su presencia en Madrid, donde ya cuenta con tres oficinas, y "reforzar su posición como socio tecnológico en la totalidad del territorio nacional". “La experiencia de Dayfisa e InforTel Comunicaciones en integración de sistemas y redes encaja perfectamente con nuestra estrategia de ofrecer soluciones 360º a nuestros clientes", ha señalado Paco Gavilán.
1989
Fundada en 1989, Dayfisa se ha consolidado como implantador tecnológico de referencia, con una oferta que incluye consultoría TI, desarrollo de software a medida, outsourcing, instalación y mantenimiento de infraestructuras, soluciones ERP/CRM, servicios de formación y distribución tecnológica. Su filial InforTel Comunicaciones, creada en 1995, aporta experiencia acreditada en ingeniería de redes, telecomunicaciones, integración de sistemas, fibra óptica, cableado estructurado y soluciones audiovisuales.
Juan Antonio Bachiller y Julián Abarca, gerentes hasta la fecha de Dayfisa e InforTel Comunicaciones respectivamente, han reconocido en una declaración conjunta en dicho comunicado que esta unión “supone dar un salto en innovación, capacidad tecnológica y proyección nacional e internacional. Junto a Nunsys Group podremos ofrecer un servicio más sólido, cercano y competitivo a nuestros clientes actuales y futuros”.
Plantilla
Con esta integración, Nunsys Group suma a una quincena de profesionales especializados de ambas compañías, así como su red de clientes estratégicos en sectores clave entre los que se incluyen transporte, administración pública, sanidad o educación. Dayfisa gestiona desde 2012 un centro de venta y servicios informáticos en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.
