INNOVACIÓN

Llegan los perros robot que vigilan riesgos industriales y los humanoides a los hospitales

Telefónica presenta 30 demostraciones tecnológicas a 200 profesionales en la jornada ‘Innovation Day Valencia’

Robot presentado por Telefónica.

Robot presentado por Telefónica. / Levante-EMV

José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

El 'perro robot' de Telefónica convivirá muy pronto con los de carne y hueso. El cuadrúpedo inteligente de la multinacional de las telecomunicaciones, fabricado por Boston Dynamics, se ha presentado esta mañana en Valencia. El Palau de les Arts Reina Sofía ha acogido esta mañana en la V edición del Telefónica Innovation Day Valencia, una jornada que ha reunido a 200 profesionales de empresas, administraciones públicas y startups, que han podido conocer de primera mano cerca de 30 soluciones tecnológicas destinadas a impulsar la digitalización en sectores clave como la industria, la movilidad, la educación, la salud y la seguridad, a través de tecnologías como Big Data, IoT o Inteligencia Artificial (IA).

Los asistentes han podido descubrir una amplia variedad de innovaciones. Entre ellas, el perro robot que inspecciona espacios complejos para reducir el riesgo humano en epacios industriales. Este invento se está explorando su uso en la evaluación del terreno en situaciones de riesgo y en la mejora de la seguridad en entornos como fábricas, donde hay fuga de gases, entre otros riesgos, así cómo en laboratorios. También se ha presentado una plataforma de gestión en tiempo real del inventario de vehículos de emergencias. En el ámbito sanitario, Telefónica Tech ha mostrado un robot humanoide que da apoyo al personal sanitario en la rehabilitación y estimulación físico-cognitiva de los pacientes.

El acto ha sido inaugurado por Javier Balfagón, director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana, y por Jordi Giné, director de Empresas y Administraciones Públicas de Telefónica en la Comunitat Valenciana.

Movilidad

La movilidad también ha tenido un espacio protagonista: un kart con gafas de realidad virtual ha permitido conducir en un circuito cerrado real mientras se recorrían escenarios como las pirámides de Egipto, una experiencia inmersiva que ha fusionado el mundo físico y digital. En materia de ciudades inteligentes, Telefónica ha presentado el gemelo digital LiDAR aplicado a edificios y urbes, que permite explorar espacios de forma remota e interactiva y controlar mediante IoT sistemas de iluminación, climatización o seguridad.

Un momento de la jornada organizada por Telefónica, en el Palau de les Arts.

Un momento de la jornada organizada por Telefónica, en el Palau de les Arts. / Levante-EMV

Además, la compañía ha mostrado la demostación de ‘Open Gateway’ que permite la integración segura y eficiente de drones en el espacio aéreo; y una plataforma de IA capaz de simular conversaciones de negocio y ofrecer feedback sobre habilidades comerciales. También se ha dado a conocer un sistema de gestión en tiempo real del inventario de vehículos de emergencias mediante RFID y conectividad 5G, que garantiza la seguridad operativa en situaciones críticas.

