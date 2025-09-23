Salvador Navarro: el líder patronal más longevo

Salvador Navarro se va habiendo batido el récord de permanencia al frente de la CEV. Todo un éxito vista la trayectoria de la organización. Sin embargo, su mayor logro en los 14 años de mandato es, sin duda, haber pilotado la reconversión de una entidad de ámbito provincial en otra de alcance autonómico. Esta era una de las carencias que en su momento tuvo la Cierval, que no dejaba de ser la entidad paraguas de las tres provinciales: La valenciana CEV, la alicantina Coepa y la castellonense CEC. La mala gestión en estas últimas dos provocó el hundimiento de ambas y de Cierval.

En aquel momento, Navarro llevaba seis años liderando la CEV, después de que en 2011, seis meses después de que José Vicente González diera el salto a Cierval, ganara en la elecciones de la patronal a un competidor salido de la construcción (Juan Manuel Real) que no fue rival a la postre porque perdió por goleada. En aquella ocasión, Navarro obtuvo el apoyo explícito de Vicente Lafuente, quien lideraba el metal desde 2005. Tras ganar la presidencia, Navarro inició una exitosa política de captación de ingresos para reducir la dependencia de las ayudas públicas y ganar en independencia frente al poder político y, en consecuencia, emprendió una campaña para ampliar los asociados, principalmente empresas directamente afiliadas. Con estos mimbres, llegó al momento del hundimiento de las otras patronales y su fortaleza le permitió sobrevivirlas y quedarse con todo su espacio de representación.

Política

Ya por entonces, el Consell de Ximo Puig, es decir la coalición entre PSPV y Compromís, estaba al frente de la Generalitat. Fueron años de mucha complicidad entre ambas partes, sobre todo con los socialistas, porque con Compromís hubo diversos desencuentros. Tanto es así que a Navarro se le calificaba maliciosamente como el conseller número 12. Así que cuando el pasado miércoles, en la Noche de la Economía Valenciana, el actual jefe del Consell por los populares, Carlos Mazón, reprochó al iniciar su discurso que no se hubieran quedado a escucharle ni el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni Navarro, que se marcharon 'juntos' como recalcó tras hacer una pausa, sus palabras resonaron como una declaración de guerra hacia un líder empresarial que no había advertido la magnitud del tsunami que se estaba fraguando. Un cúmulo de quejas internas que cristalizaron en la candidatura alternativa de Lafuente.

Con Mazón, la mala relación de Navarro era vox populi desde que se negó a amparar una versión facilitada por el propio jefe del Consell con la que trató de justificar su ausencia en las horas críticas de la dana. Desde entonces las relaciones entre ambos fueron a peor y el líder de la CEV vio siempre la mano del político popular en los movimientos en su contra del empresariado alicantino, singularmente del presidente de la Cámara Carlos Baño.

Salvador Navarro en un acto en 2011 / Levante-EMV

Salvador Navarro (València, 1963) fue elegido por la nueva CEV autonómica en 2018 como su primer presidente. Solo podría prorrogar el mandato una vez, lo que implicaba que debería dar el relevo en la asamblea de 2026. Si embargo, en 2024 modificó los estatutos para suprimir ese tope. De ahí que quisiera volver a presentarse en los comicios adelantados al 6 de noviembre. Es lo mismo que hizo en la española CEOE Antonio Garamendi, del que ha sido, como uno de sus vicepresidentes, uno de sus principales apoyos. De hecho, en los cenáculos de Madrid se le veía como un posible candidato a presidir la patronal si Garamendi no continuaba el año que viene. En la última renovación asumió también la presidencia de la comisión de relaciones con el Congreso y el Senado, una atalaya que le permite mantener contacto directo con los políticos de todas las tendencias.

Empresas

Casado y con una hija que ya lo ha hecho abuelo, Navarro procede del sector del transporte. En 2022, él y sus socios vendieron su parte en Cade Logistics, una firma dedicada al transporte a domicilio. Sigue como presidente de ADE Logistica, una mercantil dedicada al transporte de productos fitosanitarios.