Los sindicatos piden "diálogo y concertación" al próximo dirigente de la CEV

Mientras la Cámara de Comercio de València y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) guardan silencio oficial tras la dimisión de Salvador Navarro como presidente de la CEV, al menos en declaraciones a la prensa, las organizaciones sindicales mayoritarias de la Comunitat Valenciana, CC OO-PV y UGT-PV, sin "entrar a valorar los procesos internos" de otras entidades, sí apuntan que lo importante es "mantener el diálogo social". Así lo han expresado sus máximos dirigentes tras la consulta de Levante-EMV ante las próximas elecciones de la CEV y las que el presidente de la patronal del metal, Vicente Lafuente, piensa presentarse.

Para la secretaria general de CC OO-PV, Ana García, lo importante es que la central sindical "espera que la persona que la patronal valenciana decida encabezar la organización debe mantener el talante de diálogo y concertación tan necesario en este contexto".

UGT alaba su gestión

Por su parte, el máximo responsable de UGT-PV, Tino Calero, ha reconocido el "compromiso de Navarro con el diálogo social en la Comunitat Valenciana". Según Calero, ese compromiso "ha permitido alcanzar acuerdos que han beneficiado a los trabajadores y a las empresas de la autonomía y, por extensión, al conjunto de la ciudadanía". En su opinión, Navarro "ha defendido los intereses de la organización a la que representa y ha tenido la capacidad de tejer acuerdos que han permitido ir más allá de los intereses propios y beneficiar así a toda la sociedad". En esta nueva etapa, el dirigente de la central sindical "lo mejor" a Navarro y UGT-PV espera continuar en la senda del diálogo social con la CEV para seguir alcanzado acuerdos prósperos.

Reunión de la Mesa de Diálogo Social del pasado viernes, sin la presencia de Salvador Navarro. / Levante-EMV

Mesa de diálogo

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con la espantada de Salvador Navarro, acudió el pasado viernes 19 de septiembre a la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valencianade la que forman parte, además de la Generalitat, la Confederación Empresarial Valenciana y los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV. En la última reunión del pleno, que tuvo lugar el viernes 19 de septiembre, se han marcado compromisos y un calendario para ir concretando las medidas. Los sindicatos han reclamado la apertura de todas las mesas para poder trabajar conjuntamente con cada una de las consellerias para hacer posible el pacto autonómico. “Hemos solicitado poder trabajar como se venía haciendo, de forma que en los próximos presupuestos podamos plantear nuestras prioridades”, aseguró Ana García.