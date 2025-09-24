Los españoles viajan un 3% más en el segundo trimestre, por la Semana Santa, y gastan 10% más

Los residentes en España hicieron 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre, un 2,9 % más que un año antes, y gastaron 15.202 millones de euros, un 9,7 % más, avances ambos impulsados por el hecho de que este año la Semana Santa cayó en abril, y no en marzo.

Así se deduce de los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que se refieren al segundo trimestre del año, después de que en el primero se registraran descensos tanto en número de viajes (-14,3 %) como en gasto asociado (-4,3 %), también por el efecto del diferente calendario de la Semana Santa en los años comparados.

Volviendo al segundo trimestre de este año, los viajes al extranjero fueron los que más crecieron, con un aumento del 11,8 % en comparación interanual, y el gasto realizado en ellos creció un 14,3 %; en tanto que los viajes dentro del territorio nacional crecieron un 1,9 % y el gasto lo hizo en un 7,5 %.

El gasto medio por persona en cada viaje se situó en 328 euros, tras crecer un 6,6 % frente a la primera mitad del año pasado, aunque el gasto medio diario bajó un 2,1% y quedó en 92 euros. Esta cifra se reduce a 76 euros si el destino del viaje era nacional y se eleva a 153 si es al extranjero.

En cuanto a la duración media de los viajes se situó en 3,6 pernoctaciones que crecieron un 8,9 % en comparación interanual. En España se contabilizaron 3,2 pernoctaciones (un 8,5 % más) y en el extranjero, 6,6 noches (un 5,6 % más).

Los viajes realizados dentro de España para visitar a familiares o amigos aumentaron un 6,7 % y los destinados a ocio y vacaciones, un 4,9%, mientras que por negocios se viajó un 9 % menos, según estos datos.

Por tipo de alojamiento elegido, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos aumentaron un 9,9 %. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 2,1 %.

Andalucía, Cataluña y Valencia, las más visitadas

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre fueron Andalucía (16,9 % del total); Cataluña (14,7 %) y Comunidad Valenciana (10,3 %).

En cuanto al origen, los residentes en Cataluña realizaron el 19 % de los viajes en este periodo, seguidos de los de la comunidad de Madrid (17,9 %) y Andalucía (14,5 %).