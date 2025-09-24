La CEV cierra una etapa con la renuncia de Navarro y abre un nuevo tiempo con Lafuente

En una sucesión acelerada de acontecimientos, en menos de dos semanas la patronal valenciana CEV ha pasado de avizorar una senda de continuidad con Salvador Navarro a entrar en un nuevo tiempo de la mano de Vicente Lafuente. Ni los mismos protagonistas oteaban este escenario el pasado 11 de septiembre, el día en que el presidente de la CEV, Salvador Navarro, convocó a los directores de los medios de comunicación valencianos para, entre otras cuestiones, informarles que iba a adelantar dos meses las elecciones para tener unos presupuestos de 2026 en curso, que la asamblea sería el 6 de noviembre y que él se presentaría a un nuevo mandato.

Esa misma jornada, sus críticos, que venían organizándose desde el verano, iniciaron los primeros movimientos públicos. Lafuente les había dicho que no se sumaba a la operación o, mejor dicho, que solo lo haría en el supuesto de que viera la posibilidad de ruptura en la organización. Prefería convencer a Navarro de apaciguar a sus oponentes. Pero lo cierto es que esa posición del mismo 11 de septiembre varió en muy breve tiempo. La presión creció y una semana más tarde ya había decidido presentar su candidatura.

Así que la conversación pendiente con Navarro se consumó el lunes por la tarde-noche, cuando ya no había vuelta atrás. Ambos se reunieron en medio de un gran secretismo y ayer al mediodía Salvador Navarro compareció ante los medios de comunicación para confirmar que renunciaba a optar a un nuevo mandato. Lo hizo sereno, haciendo balance de su paso por una entidad -que, desde 2017, es autonómica y en la que valoró que ya se aglutinan ya más de 160 asociaciones o que se ha reducido la "dependencia de los fondos públicos"- que siempre ha sido un “ejemplo de unanimidad”. De ahí que, al detectar que hoy hay "algunos sectores que están molestos” con el rumbo que tomaba la CEV bajo su presidencia, decidiera este martes “dar un paso al lado”.

Evitar los "conflictos" internos

El mensaje era claro. "No quiero que haya conflictos” o "no quiero poner en riesgo la organización" eran algunas de las frases con las que Navarro confirmaba que no iría al choque con Lafuente y renunciaba a la batalla por un tercer mandato. "No debemos, dada la polarización de la política, entrar nosotros en la polarización", insistía el dirigente, no sin antes destacar que en noviembre acabará su etapa "orgulloso" y habiendo tenido siempre en su presidencia la "convicción" de que batallaba por la "competitividad de nuestras empresas, la cohesión de nuestro territorio y, en definitiva, buscando un mayor bienestar para la sociedad valenciana". En esa lucha, además, el aún mandatario máximo de la CEV señalaba también que todavía no había "fijado una posición" sobre su futuro en la patronal nacional, la CEOE, de la que es vicepresidente y en la que queda un año de mandato antes de otro proceso electoral.

Más incisivo estuvo cuando se le preguntó si habían sido movimientos políticos los que habían provocado su decisión, una clara referencia a la tensa relación que ha mantenido con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, desde que Navarro se negó a dar cobertura en público a una estratagema del jefe del Consell para justificar su ausencia en las horas clave de la tragedia y no desvelar que en realidad estuvo comiendo. Sobre ello, el aún presidente de la CEV afirmaba que su organización ha trabajado siempre desde la “independencia” y siendo “leales” en la crítica constructiva "guste a quien guste".

En esta línea, en mensaje en diferido a las palabras de Mazón en la Noche de la Economía -cuando afeó al líder empresarial que no lo podría "saludar" al haberse retirado este del acto por cuestiones de agenda-, Navarro también quiso lanzar un dardo. "Conocemos el tono gracioso del presidente de la Generalitat y puedo decir que no lo tomé como un desplante" para, a renglón seguido, señalar que "algunas veces los políticos se van de lugares donde estamos interviniendo y no se les recrimina".

Esteban San Canuto

Lafuente anuncia su candidatura

Cuando apenas había pasado una hora desde que se dieran esas últimas valoraciones, era Vicente Lafuente quien ya movía sus fichas. En un comunicado previamente preparado para la ocasión, el máximo dirigente del metal valenciano anunciaba su candidatura con "ilusión" y "responsabilidad". Una decisión en la que quiso "agradecer" el relevo facilitado por Navarro y donde recalcó que daba el paso de presentarse a liderar la entidad "tras escuchar a diferentes organizaciones que integran la CEV" y ver que estas ponían "de manifiesto la necesidad de dar un nuevo impulso" a la patronal.

Eran las palabras más explicativas de una valoración medida al milímetro en la que Lafuente quiso valorar la salida de Navarro como una "muestra más de su compromiso con la empresa de la Comunitat Valenciana, como ha quedado patente a lo largo de toda su trayectoria" y en la que quiso dejar claro que el relevo, lejos de ser una ruptura con el actual mandatario, se daba "fruto de la confianza, el diálogo, la lealtad, unidad y el consenso mantenido entre ambos".

Decisiones provinciales

Sin embargo, el tablero de las elecciones a la CEV se juega a varios niveles. Y es que en el ámbito provincial, fuentes próximas a la actual mandataria en Valencia, Eva Blasco, aseguraban esta martes a este diario que su intención es la de continuar en un nuevo mandato ya que su proyecto es "autonómo" al de Navarro. Eso sí, antes de tomar una decisión definitiva, Blasco primero hablará con Lafuente. Más incierta parece la batalla en Alicante. Según Información, el ilicitano Joaquín Pérez -actual presidente de CEV Alicante- aún no descarta optar a la reelección y, tras el adiós de Navarro, se ha tomado un tiempo para sopesar qué hará finalmente. De decidir seguir adelante con su candidatura, Pérez se enfrentaría al actual presidente de Uepal, César Quintanilla, quien ha confirmado su intención de aspirar a la presidencia de la patronal alicantina.