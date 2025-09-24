El grupo Talvion promoverá más de quinientas viviendas en el área metropolitana ante la falta de suelo en València

El grupo valenciano Talvion va a promover más de quinientas viviendas en el área metropolitana ante la falta de suelo en València. La compañía, que ya ha impulsado la construcción de 200 pisos en el Cap i Casal y otros 300 en el resto de Valencia, se ha centrado en promover vivienda a un precio similar a los de la VPO.

José Solero, cofundador y CEO de Talvion (antes denominada White Investing), explica que tienen en proyecto la promoción de 300 viviendas en dos edificios en Port de Sagunt por el tirón de la gigafactoría. El objetivo del grupo es concluir la primera fase en 2028 y la segunda en 2030. Los pisos tendrán de una a cuatro habitaciones y medirán de sesenta a cien metros cuadrados. Solero subraya que la apuesta por Port de Sagunt se debe al crecimiento poblacional que está experimentando y que va a ir a más con el arranque de la producción de baterías de la planta de Volkswagen.

Mislata y la Pobla de Vallbona

La compañía trabaja en la construcción de 170 viviendas en Mislata y de otras 90 en la Pobla de Vallbona. José Solero incide en que están centrados en la promoción de vivienda asequible. "No queremos superar un valor por encima de los 200.000 o 230.000 euros. Es un coste similar al de las viviendas de VPO", sostiene.

El CEO de Talvion insiste en que en el Cap i Casal es muy difícil promover en esos precios por la falta de solares. "En València hay que vender a 3.500 euros el metro cuadrado (la vivienda de VPO cuesta 2.400 euros el metro) por el alto coste de los solares", lamenta el cofundador de la compañía.

La empresa tiene ahora mismo en desarrollo 375 viviendas entre otros municipios en el barrio de València de Benicalap (38 inmuebles), Manises (77), Sant Joan d'Alacant (82), Canet (57), Sagunt (12) y Elx (24). El responsable de la firma reconoce que el futuro para el comprador de vivienda es complejo por el recalentamiento del mercado. "A la gente joven le recomiendo que cuanto antes compre mejor", advierte.

Residencias

Talvion también ha lanzado un edificio de 85 viviendas en Xàbia, que se suma a las 375 viviendas que tiene en diferentes fases de desarrollo. Además, promueve 360 plazas en residencias de mayores en Almería, Granada y Sevilla (cada una con 120 plazas) y una residencia para personas con diagnóstico de salud mental con 40 camas en Castelló de la Plana.