Las empresas valencianas son las menos endeudadas de España

En un mundo que, especialmente desde hace cinco años, ha visto cómo las crisis -la pandemia, la guerra en Ucrania, etc.- se iban sucediendo una tras otra, las empresas de la Comunitat Valenciana han aguantado el tipo. O, al menos, se han endeudado menos que las de la mayoría del resto de autonomías del país. Es lo que refleja el análisis "El endeudamiento de las empresas españolas: análisis sectorial por tamaño de empresa y por regiones" realizado por el catedrático de la Universitat de València y director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Econoómicas (IVIE), Joaquín Maudos, que destaca cómo las compañías nacionales han reducido drásticamente -en casi 26 puntos- su pasivo en la última década. Tanto que su endeudamiento ha pasado de superar en seis puntos la media de la Unión Europea en 2015 a estar ocho puntos por debajo del dato del ente comunitario en 2024. Una realidad a la baja encabezada dentro de España por Galicia y la Comunitat.

La buena situación valenciana

Tomando como base los registros del Banco de España, la deuda que tienen las firmas valencianas con relación a sus activos -algo importante, ya que también refleja la fortaleza de una firma para enfrentar pérdidas- se sitúa en un 22,7 %, un valor solo mejorado por el 16,2 % que tienen las firmas gallegas y más de doce puntos porcentuales mejor que la media nacional. Tras estas considerables diferencias entre territorios, el análisis de Maudos apunta como posibles motivos "la estructura productiva" de las distintas autonomías, la "distribución por tamaño de sus tejidos empresariales" -algo relevante, ya que a mayor importancia de las pequeñas firmas en el ecosistema empresarial de un territorio, como sucede en el caso valenciano, menor ratio de endeudamiento se suele tener- y la rentabilidad de sus empresas, ya que el hecho de tener compañías grandes -más solventes- también les permite ser "menos dependientes del crédito bancario" y, por tanto, endeudarse menos.

En este último punto, no en vano, se da la circunstancia de que Galicia y la Comunitat Valenciana tienen implantadas en sus territorios las centrales de dos de las firmas no bancarias con mayores beneficios, Inditex y Mercadona. La primera, sin ir más lejos, tuvo unas ganancias de más de 5.800 millones en 2024, mientras que la cadena de supermercados que dirige Juan Roig tuvo unos beneficios netos de 1.384 millones en ese mismo ejercicio.

Los sectores más endeudados

Más allá del análisis geográfico, las brechas de endeudamiento también se registran dependiendo de los sectores económicos en los que se enmarquen las empresas. En el lado más 'saneado' en España están aquellas firmas dedicadas a la industria extractiva, las actividades inmobiliarias o vinculadas al sector primario, todas ellas con un ratio por debajo del 25 %. Más negativo es el entorno promedio que viven las empresas ligadas a las actividades administrativas, la energía eléctrica o la información y la comunicación, todas ellas con ratios de endeudamiento por encima del 40 %. Además, concluye el análisis, son estos tres sectores los únicos que no han rebajado su radio de endeudamiento desde 2015.