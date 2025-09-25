Los expertos debaten sobre el nuevo perfil del consumidor en Levante-EMV

El consumidor de hoy en día no se parece en nada al de hace unas décadas. El desarrollo de la tecnología, la apuesta por la digitalización, el desuso de los medios tradicionales y la irrupción de las redes sociales han provocado un cambio de escenario. Ahora hay una nueva especie de consumidor que se caracteriza por ser instantáneo, ético, exigente, digitalizado e infiel.

Ante este cambio de paradigma, las marcas buscan nuevas formas de hacer llegar su mensaje a este tipo de consumidor, adaptando sus estrategias para apelar a sus emociones, a través de historias, evitando hacer uso del tradicional anuncio, un formato controvertido entre el público más joven. Y es que es un hecho que la experiencia ha superado al producto como factor de elección.

De esta nueva especie de consumidor se hablará el próximo 29 de septiembre en las instalaciones de Levante-EMV, en una mesa de debate del Club de Marketing del Mediterráneo (CMM). El evento estará conducido por Silvia Tomás, directora Relaciones Institucionales Prensa Ibérica Valencia. Diferentes representantes de empresas del sector se reunirán el próximo lunes en el diario para poner en común su punto de vista sobre la evolución del consumidor estos últimos años. Entre ellos se encuentra Álex Salvador, director de Marketing de Cárnicas Serrano y representante del CMM; Luis Pardo, Partner & Managing Director de 121 Marketing; Víctor de la Fuente, director general de Trececasas; Carlos Mínguez, director de Relaciones Externas & Desarrollo de Negocio de GfK – An NIQ Company | España y Cristóbal Yagües, director de Polo y miembro del comité de dirección de Polo.

Se trata de la tercera mesa de debate organizada por el CMM que tiene lugar en las instalaciones de este diario tras la celebración de el último encuentro sobre el marketing invisible en el que los invitados abordaron los retos de la publicidad como entretenimiento.

En una charla distendida, los participantes harán una radiografía sobre el nuevo perfil del consumidor para descubrir qué busca, qué evita y cómo se relaciona con las marcas en la era de la inmediatez y la hiperconexión.

Una vez finalizado el debate entre los invitados, dará comienzo un encuentro de networking para que todos los participantes puedan estrechar lazos, conocer cómo trabaja cada uno y reforzar así su vínculo en un entorno profesional.