Los Gómez-Trénor ganan 80,3 millones en 2024 con sus inversiones en Coca-Cola, inmobiliarias y agrarias

Empresas Comerciales e Industriales Valencianas (Ecivsa), una de las empresas patrimoniales de la familia valenciana de los Gómez-Trénor -accionistas de la mayor planta embotelladora del mundo de Coca-Cola a través de Olive Partners, entre otras inversiones financieras e inmobiliarias- no ha tenido un mal ejercicio en 2024 al cerrar su cuenta de explotación con un beneficio neto de 77,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,3% en comparación con el año anterior.

Esta mercantil de los Gómez Trénor, con cuartel general en València, acumula un patrimonio neto de 889,4 millones y cuenta con unas reservas de 876,4 millones. La patrimonial de esta saga de inversores ha repartido 71,1 millones en dividendos y está controlada por 11 sociedades jurídicas que pertenecen a Javier Gómez-Trénor Vergés y Álvaro Gómez-Trénor Aguilar así como a una decena de familiares de los herederos de Juan Luis Gómez-Trénor Fos, fallecido en 2017 y fundador de la histórica planta embotelladora de Coca-Cola en València (ubicada en Quart de Poblet) y uno de los grandes accionistas españoles de la multinacional norteamericana, así como socio de referencia de Ebro Foods.

A través de Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, los Gómez-Trénor participan en el 21,37 % de Olive Partners y el 7,82% de Ebro Foods, la gran multinacional agroalimentaria española con negocios en el sector del arroz, donde es líder, así como del aceite, entre otros cultivos. Estas dos empresas aportan la mayor parte de las ganancias a esta saga familiar, que también participa en sociedades agrarias (Cultivos Valencia, Tinadas del Roble, Cartuja Agrícola y Fruvega, entre otras), así como en otras compañías como Hostven, Dosval, Imvermedio y Princesa Goya. Entre sus negocios de diversificación, más allá de cobrar arrendamientos inmobiliarios en céntricos edificios de València -inmuebles cuyo valor contable cifra en 45,5 millones de euros- Ecivsa también participa en inversiones del sector energético, como Parque Solar Fotovoltaico La Garrofera y Parque Solar Losa.

Riesgos

La cifra de facturación de esta patrimonial se elevó a 80,3 millones en 2024, un 9,37% más que un año antes. "Los riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la sociedad tienen su origen en una hipotética ralentización de la actividad de sus participadas debido a la recesión económica que la actual situación de incertidumbre internacional puede generar", explica la citada patrimonial de los Gómez-Trénor en su informe de gestión. Y asegura que la mercantil cuenta con un fondo de maniobra positivo superior a 23 millones y una "situación patrimonial saneada".

Una clienta camina por uno de los pasillos de un supermercad decorado por Coca-Cola. / Levante-EMV

Otros accionistas de Coca-Cola

Otro de los accionistas de referencia de Coca-Cola en España es José Ignacio Comenge, una de las mayores fortunas del país, que acaba de aflorar una participación del 3,026 % en el capital social de la farmacéutica Faes Farma, según la CNMV. Comenge es consejero de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) y cuenta con importantes participaciones en otras cotizadas españolas como Ebro Foods (5,201%) o Ence (6,375%). En torno a la sociedad Olive Partners, que controla el 36% de la empresa, están las familias Daurella, Gómez-Trénor y Comenge, entre otros socios de referencia.