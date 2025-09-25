Rusia apresta su gran desembarco en la costa africana para faenar en 18 países

Atlantniro y Atlantida son dos buques oceanográficos construidos en 1987 que forman parte de la flota del instituto federal de investigación pesquera de Rusia (VNIRO). Hace poco más de un año partieron del puerto de Kaliningrado para ejecutar la bautizada como Great African Expedition (gran expedición africana), una macrocampaña oceanográfica que rematará a principios del año que viene tras haber evaluado las poblaciones de peces —principalmente pelágicas— de 18 estados ribereños.

No es una misión filantrópica: el Kremlin quiere extender su capacidad pesquera directa a buena parte de los caladeros de este continente, en los que la flota de capital gallego lleva asentada desde hace décadas y en la que se ha acomodado el batallón extractivo de China. "Estamos presenciando cómo el continente africano se está convirtiendo en un nuevo centro de poder", exhortó el día de la partida de los oceanográficos el presidente ruso, Vladímir Putin.

"La misión es un paso importante hacia el objetivo estratégico de Rusia de fortalecer la cooperación internacional y acceder a nuevos mercados", complementó el responsable de la agencia federal pesquera rusa (Rosrybolovstvo), Ilya Shestako.

África es el objetivo; el negocio, harina de pescado y conservas. Rusia ya ha firmado nuevos acuerdos, de hecho, con Marruecos, Mauritania y Sierra Leona. Su flota pesquera —la abanderada, porque muchos buques de capital ruso utilizan pabellones de conveniencia— es una de las pocas a nivel mundial que continúa elevando su productividad.

En 2023, último ejercicio del que existen registros oficiales de la FAO, Rusia rebasó las 5,17 millones de toneladas; la pesca del país no superaba los 5 millones de toneladas en capturas desde 1992, en los estertores de la caída de la URSS. El último acuerdo suscrito por la Rosrybolovstvo en el continente africano fue el de Sierra Leona. No ha trascendido la letra pequeña del convenio, pero sí que incluye una asignación anual de 40.000 toneladas y permisos para hasta una veintena de pesqueros. El desfile de enormes buques factoría rusos, por tanto, se continuará propagando por toda la costa del Atlántico sudoriental.

Mapa de las prospecciones de la misión rusa / VNIRO

El pasado abril se firmó el borrador de acuerdo entre Marruecos y Moscú para los próximos cuatro años —el anterior protocolo había expirado a finales del año pasado— e incluye un cupo de entre 90.000 y 100.000 toneladas anuales, a cambio de 7,75 millones de dólares al año y un pago adicional equivalente a una parte del valor de las capturas. El convenio entre la Unión Europea y el ejecutivo marroquí expiró en julio de 2023.

Putin y Embaló, presidente de Bisáu, en Moscú / Sergei Bobylev / RIA Novosti

Acción política

El propio Putin está participando de las negociaciones bilaterales con homólogos africanos para allanar la firma de nuevos acuerdos o la renovación de los actuales. Lo hizo el pasado otoño con el de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, y en febrero de 2025 con el de Guinea-Bisáu, Sissoco Embaló, recibido en Moscú.

El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, visitará Rusia próximamente, como han anunciado los titulares de exteriores de ambos gobiernos, Maria Manuela dos Santos Lucas y Sergey Lavrov. Gabón acaba de cancelar de manera unilateral su convenio con la UE después de casi dos décadas (2007), aunque de momento no hay constancia de un acercamiento con el Kremlin en materia pesquera, aunque su costa ha sido ya escrutada por el oceanográfico Atlantniro, que ya está de vuelta en Kaliningrado.

Buque factoría «Nikolay Telenkov», que opera en Mauritania / Vessel Finder

Un ejército oculto

Es muy complejo determinar hasta qué punto la flota de capital ruso ha penetrado ya en los caladeros africanos. En los registros de la FAO no constan capturas declaradas de sus barcos en la costa africana, pero esto no se corresponde con la realidad.

En aguas mauritanas opera el buque factoría de 120 metros de eslora Nikolay Telenkov (ex Boris Derevyanko), del conglomerado Magadanryba, con base en Magadán. Tiene pabellón ruso al igual que su gemelo Maironis (ex Yozas Vitas).

Y después hay un vergel de pesqueros —todos con capacidad para el procesado a bordo de más de 100 toneladas diarias de capturas— con pabellones más o menos exóticos y cuyo capital no está en absoluto claro: Fishing Vest (ex Marshal Vasilyevskiy, de Belize), Ieva Simonaityte (ex Admiral Starikov, Lituania), Grey Swan (ex Anatoliy Gankevich, con pabellón de Camerún pero gestión rusa) o el Fredrikshamn (ex Zaraysk), con bandera de Bisáu y gemelo del Right Whale (ex Pyotr Shafranov), el que embistió hasta hundirlo al arrastrero con capital gallego Tafra 3, en cuyo siniestro fallecieron cinco marineros.