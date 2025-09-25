Iryo acumula 155 millones de pérdidas desde que arrancó sus viajes en 2022

La alta velocidad se encuentra en un momento álgido en España desde que la liberalización comenzara oficialmente. Según dio a conocer esta misma semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cifra de viajeros que optaron por este medio de transporte en 2024 ya superaba los 49 millones de personas, un 42 % más que el dato que se anotaba antes de que las compañías privadas entraran en escena. Sin embargo, ese auge disparado en los registros de viajeros no se está traduciendo en balances económicos históricos para los distintos operadores. Tanto es así que estas compañías han perdido más de 1.200 millones en conjunto desde la covid, de los cuales 155 han sido los números rojos que -en los menos de tres años que lleva operando- acumula iryo, firma participada en un 25 % por los socios de Air Nostrum, además de por Trenitalia (51 %) -que el año pasado se convirtió en socio mayoritario al comprar un 6 % que tenían los valencianos- y Globalvia (24%).

Más costes que ingresos

En concreto, según se desprende de este último informe de la CNMC, los ingresos durante los dos años completos -2023 y 2024- en los que la firma italo-española ha estado operando ascienden hasta los 517 millones de euros. Sin embargo, en esos mismos ejercicios, los costes se han situado en 612 millones de euros, siendo la mitad de estos gastos los cánones que paga a Adif por el uso de sus vías e infraestructuras. Pese a este hecho, resulta positivo que las pérdidas en 2024 "han sido menos de la mitad de las registradas en 2023" en el conjunto de los operadores ferroviarios y casi una tercera parte en el caso de iryo, ya que estas han pasado de 99 millones hace dos años a 31,5 millones el pasado. Además, su EBITDA -resultado bruto de explotación- por fin entró en positivo al cerrar el pasado año en 24 millones de euros.

Más allá de datos económicos, Operador Ferroviario de Levante -nombre de la empresa que tiene como marca a iryo- concluyó el ejercicio pasado mejorando su cuota de mercado en 2,7 puntos frente a la caída de sus competidores. Con ello, sumada a Ouigo, representó el 34 % de los servicios comerciales de alta velocidad que se efectuaron el año pasado. No obstante, la CNMC avisa que las actividades tanto de iryo como de los otros operadores aún pueden ser mayores en España.

Puede tener mayor uso

"Aunque el tráfico ferroviario ha crecido tras la liberalización, el uso de red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por kilómetro de red, es menos intenso que en Francia (96 circulaciones) o Italia (248 circulaciones). Las empresas ferroviarias pondrán en servicio nuevos trenes en el corto plazo, que deberían acomodarse en la infraestructura y en las estaciones. Por ello es necesario identificar los cuellos de botella en la infraestructura y en las estaciones, y aplicar las medidas necesarias para solventarlos, optimizando el uso de la red", concluye el órgano de la competencia española.