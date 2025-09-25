Valencia tiene menos viviendas en venta que nunca

Valencia y el Cap i Casal tienen menos viviendas en venta que nunca. En la ciudad de València (que tiene casi medio millón de viviendas) solo quedan disponibles 4.000 pisos (3.900 de ellos de segunda mano), según revela un informe de la plataforma inmobiliaria Idealista. Valencia y Alicante lideran con Madrid y Barcelona el desplome de stock de vivienda en España por el crecimiento poblacional y la falta de nuevos proyectos.

La desaparición de la oferta de vivienda se ha acelerado en los principales mercados del país. Ya hay 35 capitales de provincia en los que los compradores encuentran menos oferta disponible que nunca. Ya han alcanzado su mínimo histórico València, Alicante, Bilbao, San Sebastián, Madrid y Palma de Mallorca.

De forma paralela, el coste de la vivienda no para de subir y ya está en máximos históricos en el Cap i Casal. El precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana y el resto de España ha acentuado su tendencia alcista en los últimos años y refleja un mercado cada vez más tensionado. Este encarecimiento se explica, en gran medida, por ese déficit de vivienda que responde a un desequilibrio persistente entre una oferta todavía insuficiente y una demanda que sigue siendo muy dinámica.

Construcción

Por el lado de la oferta, aunque la construcción de nuevas viviendas va cogiendo tracción, los niveles actuales siguen siendo bajos en términos históricos. Al mismo tiempo, la demanda se ha visto impulsada por flujos demográficos intensos –con una fuerte creación neta de hogares–, la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes y el auge de usos alternativos como el alquiler turístico o temporal, que reducen la disponibilidad de vivienda habitual, según refleja un análisis sobre la evolución del mercado de CaixaBank Research, el servicio de investigación de la entidad financiera.

Déficit

Las cuatro áreas españolas con más déficit de vivienda son Madrid (hacen falta 87.423 inmuebles más), Alicante (86.021), Barcelona (72.672) y Valencia (60.410). En Castellón, la carencia es de 18.140 inmuebles. Por tanto, la falta de viviendas en la Comunitat sube a más de 164.000.