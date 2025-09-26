La alianza Transgourmet y Nudisco inaugura su segundo supermercado Kuups en la zona de Levante

Nuditrans, la empresa conjunta participada al 50 % por Transgourmet Ibérica y Nudisco, da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en la zona de Levante con la inauguración de su segundo supermercado Kuups.

Esta nueva apertura responde al objetivo marcado por ambas compañías al formalizar su alianza el pasado mes de mayo: impulsar el comercio de proximidad y conveniencia sobre todo en la Comunidad Valenciana mediante un modelo moderno, eficiente y cercano al consumidor.

Interior de la nueva tienda de Kuups / Transgourmet

El nuevo Kuups está ubicado en el municipio de Algemesí (provincia de Valencia), en la calle Santa Ana, 1, y cuenta con 160 m² de sala de ventas. Ofrece un amplio surtido de productos de alimentación, adaptado a las necesidades y gustos locales, con protagonismo de los frescos, marcas reconocidas y productores del entorno.

El supermercado cuenta con secciones de libre servicio de fruta y verdura, charcutería, carnicería, congelados y panadería, además de un área dedicada a artículos para el hogar y productos de limpieza.

Esta apertura se suma a la inauguración a principios de septiembre de otro supermercado Kuups, en esta ocasión, en la provincia de Alicante, en el municipio de Novelda, que también destaca por su apuesta por el surtido local, la comodidad y la rapidez en la experiencia de compra.

Además de las dos recientes aperturas, la sociedad incluye 32 supermercados propiedad de Nuditrans: 19 bajo la enseña Kuups, 11 Economy Cash y 2 Vidal.