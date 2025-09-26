Los polígonos valencianos aún no están preparados para otra gran inundación

Los polígonos industriales valencianos construidos sobre zonas inundables todavía no están preparados para otra gran dana. A modo de ejemplo, Patricia Muñoz, nueva presidenta de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), advierte en una entrevista con este diario de que hace falta mejorar el alcantarillado, ya que en su estado actual "no podría absorber lo necesario".

Muñoz reconoce el esfuerzo de la Administración, pero incide en que las áreas empresariales más dañadas por la dana del 29 de octubre están en zonas inundables. "Por supuesto que estamos preocupados por el alcantarillado, pero somos conscientes de que se están haciendo las actuaciones que ahora mismo son posibles. También se está trabajando con los colectores, pero por desgracia venimos de una situación en la que las instalaciones no están adecuadas a las necesidades reales".

La presidenta de Fepeval, no obstante, reitera que "estos polígonos están en áreas inundables" y añade que "todas las actuaciones que se están llevando a cabo son para que en el caso de que suframos otra inundación, el agua llegue como mucho a 30 o 40 centímetros, no más. O sea, estamos pensando en no llegar al metro y medio o a los tres metros que llegaba antes", apunta.

Una treintena de empresas

La representante de las áreas empresariales valencianas afirma que todavía hay una treintena de empresas (el 5 % del total de las radicadas en los polígonos de la zona cero) que no han podido reemprender la actividad o que no están operando al cien por cien. Patricia Muñoz pone a Paiporta como ejemplo de zonas que tienen que mejorar.

La presidenta de Fepeval asegura que es consciente del esfuerzo que se está haciendo para la reconstrucción de la zona cero. "Sabemos que los técnicos de las administraciones están trabajando bien. Por desgracia, el problema es que el desastre ha sido tan grande que provoca que las adecuaciones necesarias no sean rápidas. Por mucho que los técnicos estén trabajando bien, el poder tener esto en condiciones no va a ser cuestión de semanas y en algunos casos ni siquiera de meses", indica.

Consorcio de Seguros

Patricia Muñoz explica que los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros y las ayudas de la Administración en líneas generales "han llegado". "Los pagos del Consorcio, que es un derecho que adquieres cuando abonas un seguro, en su mayor parte han llegado. Todavía hay un pequeño porcentaje, que ronda el 5 %, que todavía no se ha cobrado porque es de expedientes complicados y más lentos de tramitar", aclara. Respecto a las ayudas de la Administración, la nueva presidenta de Fepeval precisa que las que eran de concesión rápida sí han llegado.

Objetivos prioritarios

Por otra parte, Patricia Muñoz avanza que se ha marcado como prioridad en el mandato que arranca ahora la creación y consolidación de Entidades de Gestión y Modernización (EGM) en toda la Comunitat Valenciana. La ley valenciana permite a las áreas empresariales constituirse como una comunidad de propietarios para mejorar sus servicios. La Comunitat Valenciana es pionera en España con este tipo de áreas empresariales tras la aprobación de la ley por las Corts en 2018.

Trabajo en equipo

La presidenta de Fepeval destaca que actualmente ya hay cerca de medio centenar de áreas empresariales que funcionan como EGM. "El foco principal en Fepeval lo tenemos en la constitución de estas EGM porque creemos que es la herramienta básica de trabajo y de mejoras de las áreas empresariales. Para ello, necesitamos la colaboración de las asociaciones y de los empresarios, y también de los ayuntamientos porque es un trabajo que se hace en equipo".