Lafuente apuesta por un proyecto de “consenso” y “evolucionado” para dirigir la CEV

Un proyecto que busca “mantener el legado” de Salvador Navarro, pero también “evolucionarlo” para “adaptarnos a los nuevos cambios”. Ese ha sido una de las líneas que ha perfilado esta mañana el presidente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, en una rueda de prensa tras presentar su candidatura a presidir la CEV a partir de noviembre.

En un discurso en el que ha llamado a hacer una organización "coral", de "consenso" y donde ha abogado por dejar que las patronales provinciales elijan unas "listas consensuadas".

Durante su intervención ha lanzado las líneas generales de cómo va a ser un proyecto en el que va a buscar “soluciones nuevas a problemas históricos” y en el que ha afirmado que necesita a todo el empresariado “al lado, no detrás”. En este sentido, ha llamado a aprovechar este nuevo liderazgo en la CEV sí es elegido para “incorporar nuevas ideas” que todavía tiene que “concretar”. En esta línea, ha abogado por hacer una patronal “más abierta”.

Renuncia

Por otro lado, respecto al aún todavía presidente de la CEV, Lafuente ha destacado que la decisión de presentar su candidatura -y la renuncia de Navarro- fue tomada entre ambos y “analizando la situación, tuvimos claro que no compensaba un ruido electoral que podía tirar por tierra el proyecto”. Sobre ello, ha insistido en que para la patronal nacional, la CEOE, -donde Navarro es vicepresidente- el presidente actual de Femeval no va proponer movimientos. “Me gusta tenerlo allí y se trata de trabajar en equipo”, ha incidido.

Del mismo modo, respecto a las tensiones que ha habido entre Navarro y la Generalitat y más en concreto con su presidente, Carlos Mazón, ha destacado que deben “prevalecer las entidades sobre las personas” y que tener “una relación difícil no ayuda”. De ahí que haya apostado por continuar la senda de la “lealtad” y la “independencia” que ha defendido la CEV hasta ahora.

Vicente Lafuente, esta mañana / M.A.Montesinos

El pasado lunes, Lafuente y el todavía presidente de la CEV, Salvador Navarro, mantuvieron un encuentro breve a última hora de la tarde en el que el líder del metal confirmó que presentaría su candidatura a presidir la organización. A resultas de la misma, Navarro convocó al día siguiente a los medios de comunicación para informar de que renunciaba a optar a la reelección para evitar una batalla interna.

Malestar

Fue una decisión sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que apenas diez días antes se había reunido con los directores de medios valencianos para comunicarles que adelantaba dos meses los comicios, que se celebrarían el 6 de noviembre y que él concurriría. En aquella jornada empezaron a conocerse los movimientos soterrados en la organización que terminaron con su carrera, derivados del malestar en algunos dirigentes de asociaciones y federaciones y del temor a una futura ruptura de la patronal autonómica, fundamentalmente desde Alicante.