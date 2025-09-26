Mazón amplía de 10 a 18 millones de euros el presupuesto para el 'bono viaje' para afectados dana

El Consell sigue sumando millones destinados a una de sus medidas turísticas creada -según dijo el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, desde su anuncio en la pasada edición de Fitur- para "beneficiar" a los afectados por la dana, el bono viaje 'Recuperem Turisme'. Mazón ha anunciado hoy, durante su intervención en la entrega de la primera edición de los Premis Turisme Comunitat Valenciana, el importe que la Generalitat hadestinado a esta iniciativa se incrementará hasta los 18 millones de euros. Este montante, sin ir más lejos, supone elevar en 7,9 millones el presupuesto con el que se contaba hasta ahora -10,1 millones de euros- y casi multiplicar por cuatro los 5,1 millones con los que se puso en marcha este bono el pasado 12 de mayo.

Más de 36.000 reservas

En palabras de Mazón, "ya se han realizado más de 36.000 reservas en establecimientos de la Comunitat Valenciana a través de estos bonos que cubren hasta 350 euros, lo que confirma que esta medida está recibiendo una gran acogida porque responde a una necesidad real como es la recuperación emocional de las personas afectadas por las riadas”. A finales de julio, por ejemplo, ya se habían asignado más de 17.500 bonos, los cuales se pueden pedir en la web del Bono Viaje. Con los nuevos fondos, por tanto, se pasará desde las 28.857 personas a las que se podía llegar hasta ahora a poder superar los 50.000 beneficiarios.

Según avanzó el Consell hace meses, el objetivo con el que nacía esta medida era, por un lado, "ayudar a las personas afectadas por las riadas a recuperar su bienestar y normalidad en el plano emocional y reforzar el turismo interno como motor económico y herramienta de cohesión social". Por otro lado, se buscaba también que este bono se convierta en "una herramienta que dinamiza nuestro tejido turístico, especialmente en temporada baja y en zonas menos masificadas".

No en vano, esos 350 euros -que se pueden gastar en servicios como el alojamiento en régimen de media pensión, tratamientos de salud, excursiones, animación o el aparcamiento, entre otros- han pretendido beneficiar a aquellos afectados empadronados en un municipio golpeado por la riada que hayan solicitado este bono. Unos fondos que se podrán usar hasta el próximo 22 de diciembre cuando se haga una estancia mínima de dos noches seguidas en uno de los más de 600 establecimientos turísticos adheridos en la Comunitat.

Mazón y la consellera Marián Cano, junto a los premiados. / Levante-EMV

Los premiados

Más allá del bono, la cita -en la que ha participado la consellera de Turismo, Marián Cano- ha permitido otorgar los galardones turísticos en diversas categorías. El de Personalidad Turística se ha entregado a José Orts Serrano por su trayectoria; el de Estrategia de Sostenibilidad Turística ha sido para Rototom Sunsplash, el "primer festival europeo con certificado oficial de emisiones de CO2"; y el premio a la Comunicación Turística ha recaído en Hosbec "por la campaña audiovisual y digital, realizada en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y Patronato Costa Blanca, ‘Yo también soy turista’ que combate la turismofobia y transmite un mensaje de empatía e inclusión".

Del mismo modo, el acto ha premiado también con el galardón al Capital Humano Turístico a Gourmet Catering & Eventos, mientras que el premio Destino Turístico de Excelencia ha sido para Benidorm, "referente paradigmático del sector turístico que desarrolla una modelo estructurado, planificado, preparado y adaptativo". Más allá de premios, también han tenido menciones especiales el Roig Arena; el Hotel Cap Negret de Altea en su 50 aniversario y se ha hecho una mención especial colectiva "al sector turístico de la Comunitat Valenciana por su solidaridad y capacidad de reacción tras la dana, reconociendo a asociaciones como Hosbec, Apturcv, APHA, Conhostur, Ashotur, FEHV, Apeha, Aevav, Agocv, Alicante Gastronómica Solidaria y Gastrónoma".