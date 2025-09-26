Mazón visita el montaje de la Feria Hábitat pero no irá el lunes a su inauguración

Lo nunca visto en Feria Valencia. Un presidente de la Generalitat, en este caso Carlos Mazón, que acude a visitar el certamen durante su montaje, pero que no irá a su inauguración, que es cuando van los políticos. Fuentes del Consell aseguran que la ausencia de Mazón el próximo lunes en la apertura del que es el mayor certamen que se celebra en Feria Valencia obedece a problemas de agenda. El año pasado sí acudió. Era el 1 de octubre. Ventinueve días más tarde tuvo lugar la dana y su ausencia en la tarde de aquel día le ha perseguido desde entonces en cada acto público al que ha asistido. El mueble es uno de los sectores con mayor raigambre en algunas de las poblaciones arrasadas por la riada como Benetússer o Sedaví.