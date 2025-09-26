Los valencianos veranean más en Teruel o Murcia que en Castellón

Irse de vacaciones este verano ha supuesto un golpe para el bolsillo de los valencianos más fuerte de lo normal. Ya fuera hacia un destino dentro o fuera del territorio nacional, los precios de los alojamientos se han disparado, una situación que no ha evitado que la mayoría hayan mantenido -eso sí, con un recorte en muchos casos del número de días o en el consumo que han hecho de servicios complementarios como el de tomarse algo en un bar- sus planes de descanso. Pero, más allá de cuanto se puede gastar, la realidad es que la ciudadanía sigue teniendo lugares preferidos para pasar sus estancias estivales. De ahí que la cuestión sea simple: ¿cuáles son esas ubicaciones preferidas por los habitantes de la Comunitat cuando el periodo vacacional está en apogeo?

La respuesta, facilitada a través de una estadística experimental que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a la posición de los teléfonos móviles de los turistas, deja clara algunas tendencias entre los más de 750.000 viajeros que salieron de algún municipio valenciano. La primera es que, a pesar de recogerse los registros de un mes ya vacacional como julio, el primer destino escogido por los valencianos no es de costa, sino la ciudad de Madrid. Favorecida por una conexión ferroviaria de alta velocidad que no deja de crecer y, además, siendo el eje principal de paso para ir a otros puntos de la geografía nacional, la realidad es que más de 67.000 personas eligieron como lugar de destino la capital del país. De ellos, más de 15.000 -es decir, una cuarta parte- lo hicieron saliendo desde una ciudad como València que, como punto de destino, se cuela en el tercer lugar también gracias a los más de 30.000 viajeros que acogió en julio.

De la playa a Barcelona

Entrelazados con la localidad madrileña y con el 'cap i casal', también se encuentran dos destinos de playa como Dénia y Xàbia. La primera, sin ir más lejos, registró 48.296 visitantes valencianos en el séptimo mes del año, mientras que la segunda fue la elección de casi 24.000 viajeros de la Comunitat. Y es que, con la excepción de Barcelona -que con 20.143 viajeros ocupa el quinto lugar- la costa valenciana es la gran triunfadora entre esas opciones más escogidas. Benidorm (18.330 turistas), Moncofa (14.320), Benicàssim (13.627), Alicante (10.730) o Calp (10.015), no en vano, han sido algunas de las localidades más perseguidas también por los valencianos para pasar sus vacaciones.

València es uno de los municipios más elegidos por los turistas valencianos. / JM LOPEZ

Sin embargo, en esos primeros puestos no se encuentra la tercera capital de provincia, Castelló de la Plana. No en vano, esta ni siquiera se cuela entre los 15 municipios con mayor atracción de viajeros procedentes de cualquier otro rincón de la autonomía valenciana. Tanto es así que sus 7.446 turistas son superados por los 8.355 de la ciudad de Teruel, los 8.558 de Cartagena o los 13.974 de Murcia, entre otros.

Municipios de todas partes

Pero más allá de grandes destinos, son muchas las alternativas escogidas este verano por los valencianos. Por ejemplo, dentro de una estadística que mide aquellas ubicaciones que recibieron al menos 30 viajeros desde la autonomía, se pueden ver casos como los de Zarautz (Guipúzcoa) que acogió a 55 turistas valencianos, la histórica ciudad de Mérida -escogida por más de 150 viajeros- o las 61 personas que optaron por ir a Ceuta.