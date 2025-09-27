José Manuel Mieres: «La subida del 10% y la mejora fiscal hacen el canje aún más atractivo para el accionista»

-BBVA ha mejorado esta semana su oferta de compra a los accionistas de Banco Sabadell. ¿En qué se traduce esta mejora?

-Se traduce en que la oferta es aún más atractiva para ellos, ya que se incrementa el precio un 10% y, además, incorpora una mejora en la fiscalidad de la operación. Con esta subida, los accionistas del Sabadell recibirán una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 que posean del Sabadell. Es decir, un 10% más de contraprestación que en la oferta anterior. Este canje sitúa el precio de las acciones de Banco Sabadell en los niveles más altos de la última década. A esta subida se suma un elemento muy positivo: la neutralidad fiscal de la operación. Esto quiere decir que, al ser íntegramente en acciones, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto.

-Y a un accionista que está decidiendo si acude al canje. ¿Qué le diría?

-Le animaría a que acuda ya al canje. Es una oportunidad para sumarse a un proyecto que une a dos bancos en su mejor momento. De esta manera, como resultado de la oferta, asumiendo un escenario del 100% de aceptación, los accionistas de Banco Sabadell alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. Con ello, estimamos que, tras la fusión, podrá obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograría si el Sabadell continuara en solitario. En los próximos cuatro años, sin incluir a Banco Sabadell en las previsiones, BBVA espera obtener un beneficio atribuido acumulado de aproximadamente 48.000 millones de euros de capital de máxima calidad. De esa cantidad, se estima que dispondrá de 36.000 millones de euros para repartir entre los accionistas hasta 2028. Y de ellos, a corto plazo, el banco contará con aproximadamente 13.000 millones de euros para retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompras de acciones.

También le invitaría a reflexionar sobre qué podría pasar si la operación no prospera. Desde que BBVA anunció su oferta, las acciones de Banco Sabadell han subido con fuerza y todo indica que es precisamente nuestra propuesta la que está sosteniendo esa valoración en el mercado, su acción se ha acoplado a la de BBVA. En esta línea, si no saliera adelante la oferta, diversos analistas prevén una corrección a la baja de la acción de Banco Sabadell.

A lo largo de estos meses se ha hablado mucho sobre la presencia de BBVA, en economías emergentes. ¿Qué puede aportar a los accionistas del Sabadell que acudan al canje?

La presencia de BBVA en más de 25 países es, precisamente, uno de los aspectos más atractivos del banco para los accionistas del Sabadell ya que ayuda a diversificar los riesgos y abre la puerta a mayores oportunidades de rentabilidad. De hecho, en los últimos trimestres BBVA ha alcanzado unos resultados récord gracias al liderazgo de sus franquicias en los países donde está presente.

-¿Y con respecto a la seguridad y la solidez que en ocasiones busca el accionista?

-En ese sentido, destacaría que la volatilidad de la acción de BBVA es mucho menor que la del Sabadell, es decir, la acción de BBVA es un activo mucho más estable, que fluctúa menos, lo que también es un aspecto a tener en cuenta por el accionista de Banco Sabadell.

Además, la unión con el Sabadell dará lugar a un banco más fuerte y preparado para el futuro. El sector financiero exige inversiones cada vez más grandes en digitalización, ciberseguridad, gestión de datos o inteligencia artificial, para dar un buen servicio a los clientes. Un banco de mayor tamaño puede asumir esos costes con más eficiencia y, de este modo, tener mayor capacidad para financiar a familias y empresas.

Por lo tanto, para los accionistas del Sabadell, acudir a la oferta significa sumarse a un proyecto de mayor escala, con más potencial de crecimiento y rentabilidad. En cambio, no acudir al canje sería permanecer en un banco más pequeño y menos diversificado.

-Por último, una de las inquietudes que pueden surgir es si la banca de proximidad se verá comprometida con la operación. ¿Cómo respondería a esa inquietud?

-Entiendo esa inquietud, pero creo que no está justificada. Esta operación busca reforzar la banca de proximidad: los clientes de Banco Sabadell tendrán acceso al doble de oficinas y el triple de cajeros de los que tienen ahora en nuestro país, más productos y servicios a su disposición, y la solidez de una entidad con la escala necesaria para invertir en lo que de verdad importa; ayudar a familias y empresas a afrontar el futuro con confianza. Algo que en BBVA venimos haciendo desde hace años: combinar la fortaleza de un gran grupo internacional con el arraigo en cada territorio. En la Comunidad Valenciana, muchas familias y empresas ya confían en BBVA como su socio financiero principalmente por su cercanía y especialización. Una muestra de ello es que, sólo en los ocho primeros meses del año, hemos incrementado en un 20% la nueva financiación al tejido productivo de la región, apoyando su crecimiento y consolidación.