Las ventas de eléctricos se disparan y ya representan una de cada 5 compras en Valencia

Las ventas de coches eléctricos se han disparado en Valencia con la llegada de los coches baratos y el ajuste de precios que ha hecho Tesla con el Model 3, el vehículo más exitoso de la compañía en España. Según datos de la Dirección General de Tráfico, un 20 % de los coches comprados por particulares en Valencia en la primera quince de septiembre fueron eléctricos puros. La cifra supone la consolidación de un avance que ya se estaba dando en los mercados europeos y que ha tardado en llegar a Valencia por el alto precio que tenían hasta ahora los vehículos eléctricos.

España era una anomalía en el mercado europeo de ventas de vehículos eléctricos hasta ahora, pero la falta de interés de los conductores nacionales está comenzando a desaparecer. Agosto, según datos analizados por el experto en movilidad eléctrica Luis Valdés, fue el primer mes en la historia en el que las ventas de eléctricos puros superaron por primera vez el 10 % (el 13 % entre los compradores particulares). Además, el mes pasado fue en el que más crecieron las ventas de modelos de eléctricos puros con un 161 % de incremento.

El vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, que la compañía estadounidense ofrece ahora en su versión más económica por 35.000 euros tras una agresiva campaña comercial por el desplome de sus ventas en Europa. La compañía americana, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, es la que más turismos eléctricos vende en España, seguida de la empresa china BYD y de la coreana KIA. A nivel europeo, la marca líder de ventas es Volkswagen.

Valencia

En Valencia, un 20 % de los coches comprados por particulares en la primera quincena del mes de septiembre es un eléctrico puro. La cifra se eleva hasta el 31 % si se suman los eléctricos los vehículos híbridos enchufables.

Más variedad

La gran variedad de modelos eléctricos atrae cada vez a más compradores españoles. En el primer semestre del año, 14 modelos han vendido a nivel nacional más de mil unidades. En la nueva inercia del mercado está siendo clave la llegada de modelos como el KIA EV3 (2.714 vehículos vendidos), Renault 5 (2.365), Citroën ë-C3 (1.730) y el Toyota BZ4X (que ha captado el interés de los taxistas).