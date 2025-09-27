Zaragoza vive la primera manifestación de España contra los centros de datos: "No es sequía, es saqueo"

"No es sequía, es saqueo". Con este lema como bandera, cerca de 250 personas (según las estimaciones de la Policía Nacional) se han manifestado este sábado por la mañana por las calles de Zaragoza, en una protesta que ha empezado en Torrero y ha llegado hasta el centro de la capital aragonesa. ¿El motivo? Las fatales consecuencias que, según las plataformas, derivarán de la proliferación de centros de datos en la comunidad. Tanto es así que la marcha de este sábado, pese a no haberse masificado, ha cumplido un hito importante al romper el hielo y ser la primera que se convoca a nivel nacional.

"Hasta hace nada, la gente ni sabía lo que eran los centros de datos. Hace falta muchísima concienciación", ha esgrimido Fátima Ruberte, una de las portavoces de la convocatoria. "De aquí a 2030, la previsión es que haya siete centros de datos operativos en Aragón, y consumirán la mitad de la energía total", ha proseguido Ruberte, que ha recordado que esa cifra crecerá exponencialmente al haberse proyectado ya "hasta 27" 'data centers' en el territorio.

El espejo en el que estas plataformas se miran es internacional. Uruguay, Estados Unidos y, sobre todo, Países Bajos son los mejores ejemplos. "En Holanda se les consiguió echar, porque hubo muchos casos de pueblos que se quedaron sin agua de boca y tuvieron que ir camiones cisterna a llevarles", asegura Ruberte, quien además denuncia que las multinacionales "se lucran con la información privada". "Son enormes moles, cajas de zapatos, que no crean empleo y que están llegando con total opacidad", ha concluido.

Mientras los 250 ciudadanos exclamaban proclamas que iban desde el "Aragón no se vende" hasta el "de norte a sur, de este a oeste, el agua se defiende cueste lo que cueste", Violeta y Javier reflexionaban sobre las implicaciones negativas que los centros de datos pueden traer a la comunidad.

"Llevamos cinco años reivindicando que las renovables sí, pero no así, y ahora vemos que están cohesionadas con esto. Se están incrementando, no para satisfacer el consumo, sino para estos centros de datos", expresaban, ampliando su denuncia a los recursos hídricos: "Debería haber más protestas, sobre todo desde el sector agrario. Si hacen todo lo que tienen previsto, que no creo y espero no equivocarme, nos podemos quedar sin agua".

La lucha, en cualquier caso, no ha hecho más que empezar. La organización ya anticipa que van a seguir "dando guerra hasta el final". "Tenemos convocadas más actividadades", ha sentenciado Ruberte, que no descarta nuevas movilizaciones en los próximos meses.