Consum cierra 182 tiendas en la provincia de Valencia por la alerta roja

La cooperativa Consum ha informado que debido a la alerta roja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia mantendrá 182 tiendas cerradas durante la jornada de mañana, lunes 29 de septiembre.

En el comunicado emitido a través de sus redes sociales, la cooperativa ha confirmado el cierre de 182 supermercados en las zonas donde está decretada esta alerta roja, además de quedar suspendio el servicio de tienda online en todas las zonas afectadas. El cierre de las tiendas está prevista que sea hasta que se ponga fin a la alerta roja.

Además, el comunicado señala que los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja se marcharán esta noche a sus domicilios antes del inicio de la alerta.