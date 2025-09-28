«Queremos consolidar la Comunitat Valenciana como referente en diseño, calidad y sostenibilidad»

¿Con qué expectativas llega Fevama a Feria Hábitat?

Será el mejor certamen Hábitat que hayamos visto hasta ahora, lo demuestran los datos: más de 95.000 m2 de superficie expositiva. Ahí se ve el gran interés y respaldo del sector, es nuestra gran cita internacional y este año, con una ocupación récord y una oferta más amplia que nunca, esperamos que las empresas valencianas tengan una visibilidad destacada. Queremos consolidar la imagen de la Comunitat Valenciana como referente en diseño, calidad y sostenibilidad.

¿Qué representa para el sector valenciano de la madera y el mueble?

Es, sin duda, nuestro escaparate más potente. Nos permite mostrar la capacidad innovadora de nuestras empresas, reforzar contactos internacionales y atraer compradores de mercados estratégicos. Para muchas pymes, Hábitat es la puerta de entrada a la exportación y la oportunidad de generar alianzas en contract, sector hotelero y otros segmentos en crecimiento.

¿Cómo describiría la situación actual de la industria del mueble y madera en la Comunitat Valenciana?

La industria valenciana se mantiene como uno de los motores del mueble en España, tanto por volumen productivo como por valor añadido en diseño. Hemos superado años complicados como la crisis, la pandemia y recientemente la dana. Aún así, persisten retos como el incremento de costes y la competencia internacional, pero eso no quita que sigamos apostando por la internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad.

La sostenibilidad es ya un eje clave en la industria. ¿Cómo se están adaptando las empresas valencianas a este reto?

Con una visión muy proactiva. Muchas compañías ya trabajan con maderas certificadas FSC o PEFC, apuestan por barnices al agua y procesos de menor huella de carbono. Además, están integrando criterios de economía circular en diseño y producción, porque el cliente —nacional e internacional— lo exige cada vez más.

El reglamento europeo EUDR contra la deforestación entra en vigor a finales de 2025. ¿Qué supone para las empresas del mueble y madera?

Supone un cambio estructural. A partir de ahora, cualquier operador que introduzca madera en el mercado europeo debe garantizar que proviene de fuentes libres de deforestación. Esto implica reforzar sistemas de trazabilidad, documentación de proveedores y mayor responsabilidad legal.

¿Está el sector valenciano preparado para asumir la trazabilidad y la responsabilidad que exige la normativa?

Estamos en proceso. Algunas empresas ya cuentan con certificaciones, pero para otras es un reto enorme. Nuestro papel desde Fevama es acompañarlas, dar formación y facilitar herramientas que les permitan cumplir con la normativa sin perder competitividad.

En Feria Hábitat participan con una mesa centrada en el control de GVR. ¿Podría explicarnos en qué consiste y por qué es relevante para la competitividad del sector?

La Gestión de la Verificación de la Legalidad y la Responsabilidad (GVR) en la cadena de suministro de la madera es un tema esencial porque los mercados internacionales exigen garantías sólidas de origen legal. Una pyme que demuestre control y trazabilidad no solo cumple con la normativa, sino que gana credibilidad frente a clientes internacionales.

¿La innovación tecnológica es ya una condición imprescindible para garantizar el futuro de las empresas de la madera y mueble?

Es totalmente imprescindible. No sólo de la madera y mueble, de todos los sectores, la digitalización es algo que las empresas incorporan a un ritmo constante, si a esto le añadimos la llegada de la IA, nos permite acelerar más cualquier proceso. Desde la maquinaria avanzada de producción hasta los softwares de diseño y gestión de proyectos, la tecnología es lo que permite ser más competitivos, reducir costes y acceder a mercados globales. La innovación ya no es opcional: quien no se adapta, se queda fuera.

Mirando al medio plazo, ¿qué grandes retos y oportunidades identifica para la industria del mueble y madera en la Comunitat Valenciana y qué papel quiere jugar Fevama?

Los grandes retos son claros: sostenibilidad, digitalización y relevo generacional. Las oportunidades pasan por la internacionalización, el contract, las sinergias con sectores emergentes como el hotelero y la integración del diseño como valor diferencial. Desde Fevama queremos ser el catalizador de ese proceso: dar apoyo, formar talento joven, y seguir siendo la voz del sector ante las instituciones.

¿Qué novedades destacaría de esta edición de Feria Hábitat?

Este año vemos un salto cualitativo. Hábitat no solo crece en superficie expositiva y en número de empresas, sino que incorpora propuestas innovadoras de nuevo como el Hotel Hábitat, que ofrece una visión global del interiorismo, la primera edición de TempoCraft dedicada a la artesanía contemporánea y Contract360 enfocada al suministro y colaboración con grandes firmas expositoras. Son espacios que enriquecen la oferta y muestran cómo nuestro sector sabe dialogar con el diseño, la cultura y las nuevas tendencias de consumo.

Desde la perspectiva de vicepresidente de Feria Valencia, ¿qué supone Hábitat 2025 para el recinto y para la ciudad?

Hábitat junto a Fimma/Maderalia son nuestros certámenes estrella y su consolidación es una excelente noticia tanto para la institución como para Valencia. Estamos hablando de la atracción de miles de visitantes profesionales. Esto no solo impulsa al sector, sino que tiene un impacto directo en la ciudad: hoteles, restauración, transporte y servicios se benefician de un evento que coloca a Valencia en el mapa mundial del diseño y la innovación. Hay que poner en valor toda la gente involucrada que hace esto posible, desde su comité organizador con su presidente a la cabeza hasta todo el personal por su profesionalidad y dedicación.

¿Cuál es el futuro de Feria Valencia tras los cambios de los últimos años?

Tras un proceso de adaptación a los nuevos tiempos, el objetivo debe ser seguir siendo un polo internacional de negocios, disponemos de unas instalaciones únicas junto a una ciudad que ofrece todo lo que un visitante a cualquier certamen pueda necesitar. Los modelos de eventos feriales están evolucionando y estamos preparados. Pero es fundamental que los sectores participen activamente: sus aportaciones y su implicación son la mejor garantía para que Feria Valencia siga siendo útil y estratégica para todo el tejido empresarial.