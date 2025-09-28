"La tendencia tras la dana ha sido ir a por vehículo baratos"

La riada del 29 de octubre se llevó por delante más de 120.000 vehículos. Un golpe, en un pilar fundamental para la ciudadanía como el de la movilidad, que se tradujo primero en unos meses de noviembre y diciembre en los que se produjo una avalancha de compras en busca de una solución para este problema. Sin embargo, ese impulso inicial no fue suficiente para recomponer el parque de vehículos y, durante buena parte de este año, esas adquisiciones de coches han seguido creciendo hasta alcanzar entre enero y agosto las 108.176 unidades matriculadas -la mayoría en la provincia de Valencia- entre toda la autonomía, solo superadas por las 306.159 de Madrid. Una mejora que, sin embargo, no ha tenido casi impacto en el precio medio que la ciudadanía de la Comunitat ha pagado por esos modelos nuevos. Una realidad explicada -entre otras causas- por la adquisición de coches 'baratos' tras la catástrofe.

Porque según los últimos registros ofrecidos por la Agencia Tributaria, la diferencia entre lo que pagaron de media los valencianos en los ocho primeros meses de 2024 por sus vehículos y lo que han abonado en ese mismo periodo de este ejercicio ha sido de 181 euros, la mitad de los casi 350 euros de media que los conductores de todo el país han tenido que invertir en esas adquisiciones. Este hecho hace que la diferencia entre ambos importes promedio también sea sustancial. Porque si de media un cliente en España paga 23.351 euros por su turismo, la Comunitat es el segundo territorio -solo superado por Murcia- donde menos dinero per cápita va destinado a un coche, pagando así 20.884 euros. Sin embargo, más allá de esta comparativa, ¿cómo se explica que ante una crisis como la vivida con la dana no se hayan disparado esos pagos medios por vehículo?

Varios motivos

Como explica Fernando Valle, CEO del Grupo JR Valle, esta estabilización tiene detrás "varios motivos". Por un lado, el dirigente de la firma -que vende marcas como Seat, Skoda y Cupra- apunta a que en el sector "ya hubo una subida de precios antes de la dana que fue importante". Por otro lado, tras la catástrofe, todas las marcas "han sacado campañas especiales" de venta, algo que se tradujo en "descuentos y medidas de financiación" propias para aquellos que se vieron golpeados por el agua. Sin ir más lejos, durante la última Feria del Automóvil -celebrada el pasado diciembre- ya se hicieron ofertas que rebajaban el precio de esos vehículos en hasta 2.500 euros de media, apuestas que se siguieron manteniendo en el tramo inicia del año y que han derivado "en que los precios medios no hayan subido".

Junto a esta realidad, Valle también tiene claro que esos afectados, pese a las ayudas de Gobierno y Generalitat, han ido buscando "modelos más económicos" ante la complicada situación financiera tras las pérdidas causadas por el agua, una realidad que se aprecia en que hayan triunfado especialmente las matriculaciones de marcas como Dacia o la anglo-china MG.

"Ha habido dos perfiles. Por un lado, el que se ha tenido que comprar un nuevo coche por castigo [porque el que poseía tenía a lo mejor ocho años y no tenía la intención de cambiarlo si no llega a ser por la catástrofe] y otro el que ha buscado un vehículo para salir del paso", destaca el dirigente, que cree que "la tendencia ha sido ir a por vehículos baratos, porque no hay que olvidar que algunas personas han perdido tres o incluso cuatro coches en su unidad familiar". Del mismo modo, relata, dentro de los modelos que ha vendido su grupo, el cliente buscaba también que "no tuvieran muchos extras".

El futuro

A partir de ahora, eso sí, las previsiones son que la normalidad retorne. "El 90 % de los pedidos por la dana ya se han entregado y habrá que ver qué nos va a reportar. Ver si estas zonas siguen comprando coches o ya se ha saturado". Lo que sí destaca es que desde mitad de año, esos precios ya "han subido un pelín" debido a subidas como las del IPC y, por ello, "vamos a ver a partir del 1 de enero cuál es la realidad del mercado".