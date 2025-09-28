Más de 6.000 pymes dan el salto digital gracias a la Oficina Acelera Pyme

El proyecto Oficina Acelera Pyme (OAP), impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) durante dos años, entre 2023 y 2025, ha sido un motor clave para la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores en la región. Su objetivo ha sido acompañar a las empresas en la transición hacia modelos de negocio más eficientes, sostenibles e innovadores.

Su evento de clausura, conducido por la jefa de producción de Levante TV, Bea Carrascosa, contó con varias mesas de expertos en tecnología y transformación digital, que compartieron experiencias, aprendizajes y tendencias para el futuro inmediato de las pymes.

Objetivos y alcance

La misión de la OAP ha sido clara: facilitar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, ofreciendo asesoramiento, formación y espacios de interacción para impulsar la competitividad y la innovación. Entre sus principales metas ha estado promover el uso de herramientas digitales en pymes y autónomos, generar conocimiento práctico sobre transformación digital y conectar empresas con proveedores tecnológicos y administraciones públicas.

Durante los dos años de ejecución, la OAP ha logrado un impacto significativo en el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, con cifras que reflejan la amplitud de su labor: hasta 560 asesoramientos personalizados realizados; 6.489 empresas participantes en acciones formativas y talleres; 17 jornadas formativas, eventos de sensibilización y networking; tres visitas a empresas ya digitalizadas como ejemplo a seguir.

Este acompañamiento ha permitido que las empresas identificaran oportunidades reales de mejora, resolvieran dudas específicas y tomaran decisiones estratégicas para avanzar en la digitalización. Además, su trabajo ha estado alineado con otras iniciativas, como las ayudas a la digitalización para pymes y los programas de transformación digital sostenible.

Metodología para digitalizar pymes

El modelo implementado por la OAP se ha basado en un acompañamiento cercano y práctico, adaptado a las necesidades de cada empresa. Se crearon espacios de confianza donde los empresarios podían resolver dudas, explorar soluciones reales y tomar decisiones estratégicas para su evolución digital.

Bea Carrascosa, Jorge Romero, María Badimón, Javier Belarte y Tono Mestre. / Fernando Bustamante

Impacto real de la digitalización

La experiencia demuestra que la transformación digital no es exclusiva de las grandes corporaciones: cualquier negocio puede beneficiarse si cuenta con apoyo y formación. Entre las principales barreras detectadas en las pymes locales destacan la falta de tiempo y conocimientos sobre tecnología; dificultad de acceso a financiación; escasez de personal capacitado para digitalización; y el desconocimiento de soluciones tecnológicas aplicables. Gracias al trabajo de la OAP, muchas empresas pasaron de ver la digitalización como un riesgo a entenderla como una oportunidad para crecer y mejorar la competitividad.

Voces expertas de la clausura de la OAP

Durante los distintos encuentros y el evento de cierre, diversos referentes en innovación, tecnología y estrategia empresarial compartieron sus visiones sobre el presente y futuro digital. Sus intervenciones coincidieron en que la digitalización no es una opción, sino una necesidad estratégica para garantizar la competitividad empresarial. Además, todos ellos trasladaron que la experiencia con la Oficina Acelera Pyme ha sido un éxito, ya que ha permitido conocer experiencias, hacer sinergias, y acelerar esta transformación digital.

Un futuro empresarial más competitivo y humano

El proyecto ha consolidado un modelo de intervención eficaz y replicable, que ha fortalecido las capacidades digitales de numerosas pymes y ha promovido una visión estratégica de la transformación digital. Los aprendizajes extraídos permitirán orientar políticas públicas y acciones de apoyo empresarial más ajustadas a la realidad del territorio, sentando las bases para una economía más competitiva, conectada e innovadora, donde las personas y las empresas son protagonistas del cambio. Las voces expertas que participaron en su evento final coinciden: la transformación digital es imprescindible, urgente y posible para todas las empresas, siempre que se acompañe con cercanía, estrategia y propósito.

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su segunda convocatoria 2022 con un importe de ayuda concedida de 11.830.851,68 euros, siendo el importe de la ayuda máxima el 80 % del presupuesto subvencionable. El beneficiario cofinanciará el porcentaje restante. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) del periodo de programación 2021-2027.