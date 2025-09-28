Las renovables ganan terreno en Valencia tras años de estancamiento

Las renovables han empezado a ganar terreno tras años de estancamiento por el bloqueo burocrático. La potencia fotovoltaica ha crecido un 22 % en el último año en la Comunitat Valenciana tras la conexión de parques solares que suman 109 megavatios (MW). La energía verde ya representa un 36 % del parque de generación, según revela un informe del Observatorio de Energías Renovables de Foro de Sella, elaborado por Opina 360 con datos de Red Eléctrica.

Los parques solares valencianos conectados a la red suman una potencia conjunta de 594 MW frente a los 485 MW del año pasado. Algunos de esos parques han acumulado una tramitación de hasta seis años. Sin embargo, ahora la situación está cambiando. La Generalitat ha dado un impulso a la gestión administrativa de los proyectos tras escuchar las reivindicaciones de la patronal valenciana de empresas renovables (Avaesen).

De hecho, el Consell se ha propuesto reducir de cinco años a seis meses la autorización de los parques renovables de la Comunitat Valenciana. Carlos Mazón avanzó en la presentación de la "Estrategia energética de la Comunitat Valenciana" que el Consell va a reducir más la burocracia ligada a la puesta en marcha de las plantas y se va a habilitar a asociaciones y colegios profesionales para que colaboren en la tramitación de los expedientes. Estas dos medidas son una petición del sector ante la falta de funcionarios para agilizar el despliegue renovable.

La Administración autorizó en 2024 un total de 56 plantas fotovoltaicas con una potencia agregada de 1.539,2 MW. La cifra supone más del doble de la potencia de 594 MW de los parques valencianos que ya están conectados a la red. Las nuevas plantas acercan el objetivo del Consell de llegar a los 6.000 MW de potencia fotovoltaica en 2030 para cumplir con los compromisos de descarbonización marcados por la Unión Europea.

Cien megavatios en seis años

Entre 2018 y 2023, en la Comunitat Valenciana se instalaron solo 100 megavatios de fotovoltaica frente a los 5.994 de Extremadura, 5.349 de Castilla-La Mancha; 4.715 de Andalucía y 2.245 de Aragón. En 2024 solo se conectaron a la red parques con una potencia conjunta de 27 MW. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado y el crecimiento en los próximos años va a ser más ágil, según aseguran los promotores.

Megaparques

La Comunitat Valenciana contará en los próximos tres años con veinticinco megaparques fotovoltaicos con una potencia equivalente a dos centrales nucleares como la de Cofrentes. Este tipo de plantas de gran potencia es esencial para garantizar la operatividad del sistema eléctrico en un escenario en el que está previsto el cierre de la central nuclear de Cofrentes en noviembre de 2030. Estos grandes proyectos (cuya tramitación depende del Gobierno porque son de más 50 MW) se suman a las plantas de menos capacidad que autoriza la Generalitat.

Megaplanta fotovoltaica sobre un terreno árido. / Levante-EMV

Grandes empresas y fondos

Detrás de la mayoría de los grandes proyectos están promotores como Iberdrola, X-Elio, Statkraft, Acciona o Repsol y empresas que cuentan con respaldo de fondos de inversión internacionales. Los parques fotovoltaicos se están concentrando en el interior de las provincias de Valencia y Alicante por una cuestión de orografía, valor de la tierra e infraestructuras eléctricas disponibles.

El Gobierno ya ha autorizado la construcción de once megaplantas fotovoltaicas tras superar todos los trámites medioambientales. Los parques aprobados tienen una potencia conjunta de 1.100 MW (megavatios), suma equivalente a la de la central nuclear de Cofrentes (1.092 MW), aunque los parques solares generan una cuarta parte de la energía de una planta atómica. Los promotores disponen de tres años para construir los proyectos aprobados, según apunta un informe de la patronal valenciana de empresas de energías renovables Avaesen.

Generación renovable

La Comunitat Valenciana es la novena autonomía en generación de electricidad con tecnologías no contaminantes y la octava en producción total (renovable y no renovable), mientras que es la cuarta región que más consume tras Cataluña, Andalucía y Madrid.

La estructura de generación en el conjunto de España está formada por un 56 % de plantas de tecnología renovable (23 % eólica, 17 % fotovoltaica, 13 % hidráulica, 2 % solar térmica y 1 % de otras renovables). En el caso de la Comunitat Valenciana, la estructura de generación valenciana está compuesta por un 36,6% de plantas renovables.