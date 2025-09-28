Los tractores sin conductor ya circulan por los campos

Cuentan desde los viñedos de la bodega Nodus, en Caudete de las Fuentes, que puede sonar a ciencia ficción pero es real. Se llama Thor (dios nórdico del trueno) y es el nuevo tractor autónomo y eléctrico creado en Valencia que ya trabaja sin conductor, fruto del desarrollo de innovaciones que se sitúan a caballo entre la agricultura y la tecnología militar realizado por la empresa valenciana Voltrac y que sirve para tareas de labranza, abono o pulverización de las plantas, entre otras tareas agrarias.

Este vehículo de 4.000 kilogramos de peso, 4 metros de largo y 1,60 de ancho, sin nadie al volante, baterías de litio, 100 caballos de potencia y con una autonomía de ocho horas ha sido desarrollado, en 2024, por el ingeniero aeroespacial Fran Infante Aguirre y el experto en inteligencia artificial (IA) aplicada Thomas Hubregtsen . Ambos son los fundadores de Voltrac, una joven empresa que ya tiene sus primeros pedidos.

Dicen que apuestan por la llamada agricultura 4.0, en el aprovechamiento de tecnologías avanzadas -como drones, inteligencia artificial o IoT- de cara a optimizar la producción, el aumento de la eficiencia en tareas de labranza o pulverización de cultivos, así como en la reducción del impacto medioambiental.

Estos emprendedores afirman que «no solo estamos construyendo un tractor mejor. Estamos creando un nuevo paradigma de vehículos terrestres autónomos controlados por software», explica Thomas Hubregtsen, director ejecutivo de Voltrac. Los tractores están interconectados y participan activamente en un sistema de aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning) que analiza, adapta y optimiza su rendimiento con base en condiciones del entorno, datos agronómicos y resultados de operaciones previas.

El tractor de Voltrac, en un viñedo, en fase de pruebas. / Levante-EMV

Más allá de los viñedos, el llamado tractor Thor también circula en campos con cultivos de frutales, como en caquis y granadas, del centro de experiencias de la Fundación Cajamar de Paiporta. Por otro lado, tienen previsto probarlo en breve en cítricos para pulverizar, así como realizar el corte de cubiertas vegetales.

Reduce costes

La firma valenciana, tal como destacan sus promotores, desarrolla una herramienta para el campo basada en principios básicos: «Un enfoque que ya no depende de los sistemas mecánicos tradicionales que reinventa el tractor como un vehículo modular, definido por software y optimizado para la simplicidad, fiabilidad y autonomía», explica Infante al comparar este nuevo tractor con los tradicionales. Además, el coste será semejante a uno tradicional de semejantes dimensiones y potencia: entre 80.000 y 120.000 euros.

Los vehículos sin conductor pueden ahorrar muchos costes de explotación en las tareas de labranza, pulverización o recolección de frutas y hortalizas, entre otras. Tareas que cada vez necesitan menos recursos humanos y más técnicos. «El envejecimiento de la población avanza a marchas forzadas y no hay relevo generacional», advierte Infante.

«La agricultura se diseñó para un mundo que cambia lentamente, pero con plagas resistentes a los pesticidas y climas impredecibles, necesitamos adaptarnos rápidamente. Nuestros tractores aprenden sobre la marcha», sostiene el ingeniero valenciano. «Dominamos rápidamente nuevos desafíos, como las malezas resistentes o las olas de calor», agrega.

Fran Infante Aguirre y Thomas Hubregtsen, fundadores de Voltrac. / Levante-EMV

Una de las columnas vertebrales de la agricultura es el tractor. Es la herramienta más utilizada y depende de motores de combustión, propensa a averías y con altas emisiones. Por eso, Voltrac -explican sus responsables- «busca a través de este nuevo vehículo para usos agrícolas eliminar esas faltas de eficiencias mediante el uso de la propulsión eléctrica y autónoma, lo que reduce la complejidad del mantenimiento y los costes operativos en aproximadamente un 30 % anual».

Usos militares

El tractor desarrollado por Voltrac también puede aplicarse tanto en el sector agrícola como en el de la logística o la defensa. Por eso, la empresa valenciana mantiene conversaciones con los departamentos de la OTAN y, junto con su socio Aguirre Agrícola, organiza eventos de venta conjuntos en cooperativas agrícolas españolas. En ese sentido, realiza pruebas activamente y prevé realizar las primeras entregas a clientes en el primer trimestre de 2026.

Y el futuro a corto plazo pasa por ampliar su capacidad de fabricación. Para ello planea otra ronda de financiación a finales de este año. Voltrac ha conseguido ya una financiación inicial de dos millones de euros, respaldada por fondos de capital riesgo como FoodLabs y Antler.

Este socio dice que Voltrac no es solo un nuevo tractor. Es un sistema «donde convergen la robótica, la inteligencia artificial y la infraestructura crítica, surgen empresas que reescriben industrias completas. Voltrac está marcando el comienzo de una nueva era para los vehículos autónomos», afirma Christophe Maire, socio de FoodLabs, principal inversor de Voltrac.